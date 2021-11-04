За даними американської неприбуткової організації ProPublica, Конгрес США прийняв пакет допомоги на 2,2 трильйона доларів. Кошти виділяли, щоб американці могли легше пережити період безробіття та економічних викликів. У рамках цієї програми чеки також отримали 18 мільярдерів.
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Американські мільярдери отримали фінансову допомогу під час пандемії
Деякі бізнесмени з США, капітал яких оцінюють у мільярди доларів, змогли отримати чеки від уряду, оскільки вказали свої доходи, які підлягають оподаткуванню, як комерційні витрати. Серед мільярдерів, які отримали фінансову допомогу, Джордж Сорос та його син, а також гендиректор Renco Group Айра Реннерт.
Чек від уряду також отримав Роберт Дарт, сім'я якого володіє корпорацією Dart Container Mason. Ця компанія – найбільший виробник у світі пінопластових чашок та контейнерів. Цікаво, що члени цієї родини, в тому числі й Роберт Дарт, відмовилися від американського громадянства у середині 90-х років задля того, щоб не платити податки.
Мільярдери у США отримали фінансову допомогу від уряду / Фото Getty Images
Головний юридичний консультант Dart Container заявив, що Дарт прокоментував цю ситуацію наступним чином: "люди у моєму положені не мають отримувати таку допомогу", пише ProPublica. Також повідомляють, що Роберт Дарт повернув гроші Мінфіну США. Згідно з офіційним сайтом Dart Container, річний оборот компанії становить 3 мільярди доларів. Чеки від уряду США, згідно з ProPublica, також отримали:
- американський бізнесмен-мільярдер, який має свої інтерес у розробці природного газу, нерухомості, розвагах та професійному спорті, Терренс Пегула. Його капітал Forbes оцінює у 5,7 мільярда доларів;
- бізнесмен та власник баскетбольних команд Глен Тейлор. Статки Тейлора, за версією Forbes, становлять 2,8 мільярда доларів.