За даними американської неприбуткової організації ProPublica, Конгрес США прийняв пакет допомоги на 2,2 трильйона доларів. Кошти виділяли, щоб американці могли легше пережити період безробіття та економічних викликів. У рамках цієї програми чеки також отримали 18 мільярдерів.

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Американські мільярдери отримали фінансову допомогу під час пандемії

Деякі бізнесмени з США, капітал яких оцінюють у мільярди доларів, змогли отримати чеки від уряду, оскільки вказали свої доходи, які підлягають оподаткуванню, як комерційні витрати. Серед мільярдерів, які отримали фінансову допомогу, Джордж Сорос та його син, а також гендиректор Renco Group Айра Реннерт.

Видання Forbes оцінює капітал Сороса у 8,6 мільярда доларів. Представники мільярдера та його сина зазначили, що вони повернули кошти. Натомість статки Реннерта, за версією Forbes, становлять 3,7 мільярда доларів. Останній відмовився коментувати цю інформацію.

Чек від уряду також отримав Роберт Дарт, сім'я якого володіє корпорацією Dart Container Mason. Ця компанія – найбільший виробник у світі пінопластових чашок та контейнерів. Цікаво, що члени цієї родини, в тому числі й Роберт Дарт, відмовилися від американського громадянства у середині 90-х років задля того, щоб не платити податки.

Мільярдери у США отримали фінансову допомогу від уряду / Фото Getty Images

Головний юридичний консультант Dart Container заявив, що Дарт прокоментував цю ситуацію наступним чином: "люди у моєму положені не мають отримувати таку допомогу", пише ProPublica. Також повідомляють, що Роберт Дарт повернув гроші Мінфіну США. Згідно з офіційним сайтом Dart Container, річний оборот компанії становить 3 мільярди доларів. Чеки від уряду США, згідно з ProPublica, також отримали: