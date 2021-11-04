По данным американской некоммерческой организации ProPublica, Конгресс США принял пакет помощи на 2,2 триллиона долларов. Денежные средства выделяли, чтобы американцы могли легче пережить период безработицы и экономических вызовов. В рамках этой программы чеки также получили 18 миллиардеров.
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Американские миллиардеры получили финансовую помощь во время пандемии
Некоторые бизнесмены из США, капитал которых оценивают в миллиарды долларов, смогли получить чеки от правительства, поскольку указали свои доходы, подлежащие налогообложению, как коммерческие расходы. Среди миллиардеров, получивших финансовую помощь, Джордж Сорос и его сын, а также гендиректор Renco Group Айра Реннерт.
Чек от правительства также получил Роберт Дарт, семья которого владеет корпорацией Dart Container Mason. Эта компания является крупнейшим производителем в мире пенопластовых чашек и контейнеров. Интересно, что члены этой семьи, в том числе и Роберт Дарт, отказались от американского гражданства в середине 90-х годов, чтобы не платить налоги.
Миллиардеры в США получили финансовую помощь от правительства / Фото Getty Images
Главный юридический консультант Dart Container заявил, что Дарт прокомментировал эту ситуацию следующим образом: "люди в моем положении не должны получать такую помощь", пишет ProPublica. Также сообщают, что Роберт Дарт вернул деньги Минфину США. Согласно официальному сайту Dart Container, годовой оборот компании составляет 3 миллиарда долларов. Чеки от правительства США, согласно ProPublica, также получили:
- американский бизнесмен-миллиардер, который имеет свои интересы в разработке природного газа, недвижимости, развлечениях и профессиональном спорте, Терренс Пегула. Его капитал Forbes оценивает в 5,7 миллиарда долларов;
- бизнесмен и владелец баскетбольных команд Гленн Тейлор. Состояние Тейлора, по версии Forbes, составляет 2,8 миллиарда долларов.