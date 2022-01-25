Это произошло после новостей, что глава компании Чу Лам Ю стала фигуранткой расследования. Ей инкриминируют дисциплинарное нарушение. Бизнесвумен контролирует 71% компании Huabao.

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Бизнесвумен из Гонконга потеряла почти половину своего капитала

Пока нет подробностей о возможном нарушении. Гонконгская компания продолжает работать в обычном режиме. Представитель Huabao добавил, что они информируют общественность, если будет прогресс в расследовании. Эта ситуация негативно повлияла на ее капитал. Согласно Bloomberg, состояние главы компании сейчас оценивают в 2,6 миллиарда долларов.

Для сравнения в пятницу, эта цифра равнялась 5,5 миллиарда долларов,

В ноябре Чу Лам Ю имела примерно 8 миллиардов долларов, поскольку тогда цена акций компании достигла своего пика за более 20 лет.

В то же время, Forbes сейчас оценивает ее капитал в 2,7 миллиарда долларов.

Акции компания Huabao упала на 67% / Инфографика Bloomberg

Чу Лам Ю основала компанию Huabao в 1996 году, а в 2006 году вывела ее на биржу в Гонконге, сообщает издание Forbes . В 2018 году она сформировала подразделение, которое начало торговаться на фондовой бирже в Шэньчжэне. К моменту создания этого материала акции компании стоят 5,1 гонконгских доллара или 0,65 доллара США за каждую. Рыночная капитализация Huabao составляет 16,6 миллиарда гонконгских долларов или 2,1 миллиарда долларов США, передает Yahoo!Finance .