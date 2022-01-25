Це сталося після новин, що глава компанії Чу Лам Ю стала фігуранткою розслідування. Їй інкримінують дисциплінарне порушення. Бізнесвумен контролює 71% компанії Huabao.

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Бізнесвумен з Гонконгу втратила майже половину свого капіталу

Наразі немає подробиць про ймовірне порушення. Гонконзька компанія продовжує працювати у звичайному режимі. Представник Huabao додав, що вони проінформують громадськість, якщо буде прогрес у розслідуванні. Ця ситуація негативно вплинула на її капітал. Згідно з Bloomberg, статки глави компанії зараз оцінюють у 2,6 мільярда доларів:

Для порівняння у п'ятницю, ця цифра дорівнювала 5,5 мільярда доларів,

доларів, У листопаді Чу Лам Ю мала приблизно 8 мільярдів доларів, оскільки тоді ціна акцій компанії досягла свого піку за більше ніж 20 років.

доларів, оскільки тоді ціна акцій компанії досягла свого піку за більше ніж 20 років. Водночас Forbes зараз оцінює її капітал у 2,7 мільярда доларів.

Акції компанію Huabao впала на 67% / Інфографіка Bloomberg

Чу Лам Ю заснувала компанію Huabao у 1996 році, а у 2006 році вивела її на біржу у Гонконзі, повідомляє видання Forbes. У 2018 році вона сформувала підрозділ, який почав торгуватися на фондовій біржі у Шеньчжені. На момент створення цього матеріалу акції компанії коштують 5,1 гонконзьких долара або 0,65 долара США за кожну. Ринкова капіталізація Huabao становить 16,6 мільярда гонконзьких доларів або 2,1 мільярда доларів США, інформує Yahoo!Finance.

Для інвесторів ця ситуація – це ще одне яскраве нагадування про так званий "ризик ключової людини" у Китаї. За останні 5 років щонайменше 5 керівників місцевих компаній або зникли, або були затримані, або були поза зоною доступу. Це призвело до знецінення акцій їхніх корпорацій.