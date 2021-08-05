Forbes оценивает капитал Далио в 20,3 миллиарда долларов. По данным Bloomberg , на своих счетах бизнесмен 17 миллиардов долларов.

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Миллиардер Рэй Далио выбирает золото

Далио, который в течение многих лет сомневался в криптовалютах, признался, что владеет небольшим количеством биткоинов. Он отметил, что приобрел цифровые монеты для того, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Однако, ставку он делает на золото.

Если вы приставите пистолет к моей голове и скажете, что я могу выбрать что-то одно, я бы выбрал золото,

– з аявил далее.

В 2019 году миллиардер отметил, что золото – это актив, который может помочь сбалансировать инвестиционный портфель. По его словам, драгоценный металл минимизирует риски и увеличивает прибыльность. Во втором квартале 2020 года компания Далио вложила в золото более 400 миллионов долларов. Тогда его можно было назвать "быком" (инвестор, инвестирует в активы, которые дорожают) рынка драгоценных металлов. Сейчас центробанки сохраняют более 35 метрических тонн золота. Это примерно пятая часть всего золота, которое было добыто в истории. Этот драгоценный металл выполняет сразу две функции для финучреждений:

диверсификация активов;

защита от инфляции.

Рэй Далио сделал выбор между золотом и биткоином / Фото Unsplash

По состоянию на четверг, 5 августа, одна унция золота стоит 1804 доллара , как передает GoldHub . В то же время, по данным CoinDesk , цена биткоина пересекла отметку в 39 тысяч долларов за монету.

Американский финансист добавил, что биткоин тоже можно назвать страхованием от инфляции, но его беспокоит волатильность цифровой монеты. Тогда как золото давно используют, как хранилище для капитала, и этот актив можно хранить, а также конвертировать в деньги по относительно той же ставке, которая была на момент его приобретения.