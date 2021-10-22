Акцент на анонимности: основатель PayPal сделал неожиданное заявление о создателе биткоина

Американский бизнесмен и инвестор Питер Тиль считает, что встречался с таинственным создателем биткоина Сатоши Накамото, детище которого сейчас оценивается в более 1 триллиона долларов.

Предприниматель и один из основателей PayPal Питер Тиль, капитал которого Forbes оценивает в 3,9 миллиарда долларов, предположил, что он встречался с Сатоши Накамото в феврале 2000 года на острове Ангилья.

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Миллиардер из США считает, что встречался с создателем биткоина

Теория миллиардера заключается в том, что Сатоши Накамото присутствовал на встрече основателей электронной платежной системы E-Gold, которая была создана в 1996 году, но прекратила свое существование в 2007 году после обвинений Минюста США. Тогда они обсуждали возможность взаимодействия PayPal с E-Gold для того, чтобы "взорвать все центральные банки".

Что известно о Сатоши Накамото? Это псевдоним человека или группы лиц, стоящих за созданием биткоина и первой версии программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Все попытки узнать, кто именно создал эту криптовалюту терпели крах.

Тиль предположил, что Сатоши Накамото учел ошибки E-Gold, ввиду того как он описал варианты использования биткоина в своей работе "Биткоин: одноранговая электронная денежная система" (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System).

Биткоин был ответом на E-Gold, и Сатоши понял, что нужно быть анонимным и не иметь компании. Даже компания, даже корпоративная форма были слишком связаны с государством,

– добавил Тиль.

Реакция на раскрытие Сатоши Накамото

Однако не все поддерживают идею раскрытия личности Сатоши Накамото. В частности, представители крупнейшей криптобиржи в США Coinbase рассматривают подобный сценарий как риск для торговой платформы, добавив, что это может привести к падению стоимости биткоин.

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В компании также добавили, что решение Сатоши Накамото передать свои биткоины (по слухам он имеет более 1 миллион цифровых монет) может иметь отрицательный эффект. Ориентировочная стоимость этих биткоинов составляет 65 миллиардов долларов. Питер Тиль тоже выбирает не знать настоящее имя создателя биткоина. По его словам, если бы это было известно, то его бы просто задержали.