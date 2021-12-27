В 1999 году Марк Кьюбан вместе с партнером по бизнесу продал компанию Broadcast.com за 5,7 миллиарда долларов в акциях Yahoo . Однако этот успех не сразу улучшил жизнь предпринимателя.

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Марк Кьюбан о своем успехе

После продажи компании за миллиарды долларов он улетал в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать. По словам миллиардера, не потерять тогда голову ему помог простой принцип.

Самый мудрый совет, который я когда-либо получал – это "живи как студент",

– сказал Кьюбан.

Это значит продолжать вести сдержанный образ жизни, который "унес много" рисков и неопределенности в его финансовой жизни. В электронном письме к CNBC Make It Кьюбан подтвердил, что "не сильно изменился после продажи моей первой компании" – оставил тот же автомобиль, дом и даже мебель.

Марк Кьюбан о своем успехе / Фото Getty Images

К теме Forbes оценивает капитал Марка Кьюбана в 4,5 миллиарда долларов. Бизнесмен также является одним из самых известных поклонников криптовалюты Dogecoin.