У 1999 році Марк Кубан та разом з партнером по бізнесу продав компанію Broadcast.com за 5,7 мільярда доларів в акціях Yahoo. Проте цей успіх не відразу покращив життя підприємця.
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Марк Кубан про свій успіх
Після продажу компанії за мільярди доларів він полетів у Лас-Вегас, щоб відсвяткувати. За словами мільярдера, не втратити тоді голову йому допоміг простий принцип.
Наймудріша порада, яку я коли-небудь отримував, – це "живи як студент",
– сказав Кубан.
Це означає продовжувати вести стриманий спосіб життя, який "забрав багато" ризиків і невизначеності у його фінансовому житті. У електронному листі до CNBC Make It Кубан підтвердив, що "не сильно змінився після продажу моєї першої компанії" – залишив той самий автомобіль, будинок і навіть меблі.
Марк Кубан про свій успіх / Фото Getty Images
Звичайно Марк Кубан все-таки дозволив собі витрачати гроші на предмети розкоші. Зокрема, у 1999 році бізнесмен купив приватний літак за 40 мільйонів доларів в Інтернеті. Придбання бізнес-джету Gulfstream V досі очолює рейтинг найбільших транзакцій електронної комерції в Книзі рекордів Гіннеса. Мільярдер наступним чином пояснив цю покупку: "Оскільки актив, який я ціную найбільше, — це час, і це купило мені час". Крім того, він додав, що це була його мрія.