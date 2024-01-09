Капитал китайского бизнесмена оценивается в 1 миллиард долларов, по данным Forbes. Он заработал свое состояние в индустрии онлайн-игр. Однако немало средств Чен Тяньцяо инвестировал в земельный рынок США, став вторым крупнейшим владельцем угодий в стране среди иностранных граждан.

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Миллиардер из Китая владеет значительной долей земель в США

На сегодня известно, что Чен Тяньцяо владеет 80 127 га лесных угодий в американском штате Орегон. Его опережает только семья Ирвинг из Канады, принадлежащая 480 тысяч гектаров в США. О земельных активах китайского бизнесмена в США стало известно только после того, как налоговая служба Орегона разрыла данные о конечных бенефициарах.

В частности, теперь известно, что Чен Тяньцяо купил земельные участки еще в 2015 году через компанию Shanda Asset Management, входящую в сингапурскую холдинговую группу бизнесмена. Соглашение было оценено в 85 миллионов долларов.

К теме! В последние годы американский бизнесмен и миллиардер Билл Гейтс активно скупает земельные участки в США. По состоянию на июль 2022 года ему принадлежало почти 270 тысяч акров сельскохозяйственных земель во многих штатах США. Более того, Билл Гейтс имеет статус крупнейшего частного владельца сельскохозяйственных угодий в Америке.

Следует также учитывать, что в последние годы иностранное владение землей США стало достаточно чувствительным политическим вопросом. Особенно, если речь идет о сельском хозяйственном земельном участке. Согласно официальным данным за 2021 год, ориентировочно 10 миллионов га именно земель сельскохозяйственного назначения принадлежат неамериканским владельцам.