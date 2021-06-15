Такой шаг MicroStrategy – это доказательство того, что институциональные инвесторы до сих пор с оптимизмом смотрят на будущее цифровых денег. Они считают, что криптовалюта постепенно восстанавливается после масштабного обвала в мае.

Примечательно "Работающие деньги": простые правила выгодных инвестиций на рынке Forex

MicroStrategy инвестирует миллионы в биткойн

MicroStrategy сообщает, что чистый доход от размещения облигаций со сроком погашения в 2028 году составляет около 488 миллионов долларов, и все эти средства будут использованы для приобретения биткоина. Интересно, что компания получила заказ инвестировать в цифровую валюту больше, чем 1,5 миллиарда доларов. Такой спрос возник на фоне резкого обвала биткоина. Тогда стоимость виртуальных монет опустилась до месячного минимуму – чуть больше 33 тысяч долларов.

После того как о планах компании стало известно активы MicroStrategy выросли в цене на 15%, увеличив прирост с начала года почти до 40% . Корпорация пока не сообщила, как именно будет происходить процесс приобретения дополнительных цифровых монет. В начале недели MicroStrategy принадлежало около 92 079 токенов , которые оценивают почти в 3,8 миллиарда долларов.

Биткоин укрепляет позиции на рынке / Фото Unsplash

Акции MicroStrategy обладают способностью преодолевать невероятно волатильность биткоина. Компания ожидает, что потери от колебания рыночной стоимости токена будут не менее 284,5 миллиона долларов во втором квартале 2021 года. С февраля акции упали в цене более чем на 50% , после того, как Илон Маск "предположил", что цена биткоина "немного высоковата". Стоимость цифровой валюты опустилась примерно на 40% , тогда как активы MicroStrategy выросли более чем на 300% за последний год.

В начале недели биткоин начал укреплять свои позиции на рынке. Стоимость "денег будущего" выросла примерно на 10% . Как обычно, ситуация изменилась из-за заявления Илона Маска. Гендиректор Tesla сообщил, что его компания готова снова принимать платежи в биткоинах, но при одном условии – майнеры должны использовать чистую энергию в разумных пределах. Производитель автомобилей – второй в мире крупнейший корпоративный инвестор биткоина. Однако, в мае детище Маска прекратило вкладывать средства в криптовалюту из-за опасений относительно вреда окружающей среде.