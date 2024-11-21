Сколько стоит межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж", которой ударили по Днепру

В четверг, 21 ноября, Воздушные силы Украины сообщили, что Россия впервые использовала против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Атака была направлена на Днепр. По сообщениям СМИ, речь идет о баллистической ракете средней дальности РС-26 "Рубеж".

Сколько стоит межконтинентальная ракета "Рубеж"

Для понимания: РС-26 "Рубеж" – это ракета средней дальности с большой скоростью и мощной ударной силой. Одна такая ракета соответствует трем ракетам "Искандер-М". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на источники "Украинской правды" и Воздушные силы.

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Создавали эту ракету в России в режиме высокой секретности с 2006 года. В 2018 году заявили, что работу над этим проектом якобы остановили. Разработка такой ракеты – это нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который подписали СССР и США в 1987 году. Документ вступил в силу в 1988 году.

Важно! В начале 2019 года США заявили о расторжении договора, согласно данным на официальном сайте американского посольства в Украине. Главная причина – длительное нарушение условий документа Россией. США заявили, что именно Россия "несет исключительную ответственность за прекращение договора". Тогда президентом США был Дональд Трамп.

Дальность полета ракеты РС-26 – до 6000 километров, а ее вес, по некоторым данным, достигает до 50 тонн. Потенциальная цена межконтинентальной ракеты составляет десятки миллионов долларов.