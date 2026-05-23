Маталы будущего, управляющие технологиями: где используют и есть ли они в Украине

Существуют химические элементы и металлы, без которых технологическое развитие и воплощение инноваций не состоялись бы. И хотя лидерами по добыче таких металлов являются США, Китай и Европа, некоторые ресурсы имеет также Украина.

Что известно о металлах будущего?

О том, какие ресурсы являются ключевыми для обеспечения технологического прогресса и основных процессов развития, говорится на ресурсе Chas.news.

Металлы будущего – это те элементы, без которых невозможно ключевое производство, работа основных приборов и техники, а также технологическое развитие. Поэтому, группу элементов будущего формируют редкоземельные металлы. Это 17 химических элементов из таблицы Менделеева:

скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.

Они обладают уникальными физико-химическими свойствами и фактически являются незаменимыми. Именно поэтому аналитики уже прогнозируют мировую борьбу за эти материалы.

Интересно, что название происходит не от того, что ресурсов мало или они являются редкими. На самом деле эти металлы трудно добывать – они не образуют больших залежей, как железная руда, например. Поэтому, называются они редкоземельными, потому что имеют относительно небольшую концентрацию.

В то же время именно эти ресурсы являются основой технологического мира, ведь их используют во многих отраслях промышленности и производства. В частности для технологии зеленых металлов. То есть для своеобразного перехода промышленности на экологические технологии.

В интервью для каштан.news доктор геологических наук, заведующий отделом геологии и геохимии рудных месторождений Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененко НАН Украины Виталий Сукач рассказал, что внимание к этим элементам будет усиливаться. Причиной этого является развитие научно-технологического процесса. Ведь именно эти металлы применяют в новейших отраслях и инновационных разработках.

То есть для искусственного интеллекта, например, для каких-то таких разработок нам нужны эти элементы. Они нужны в широком спектре, начиная от наших смартфонов, ноутбуков, планшетов, дисплеев, они есть непосредственно в дисках, на которых хранится информация, флешках наших обычных. Затем – в тех же электромобилях, для катализаторов в химической промышленности,

– объяснил Виталий Сукач.

Эксперт также добавил, что такие элементы часто используют для космической отрасли. Потому что они устойчивы к высоким температурам и к радиации. В частности элементы используют для военной техники – в производстве приборов ночного видения и радаров. А также – для производства стекла.

Есть ли металлы будущего в Украине?

Преимущественно редкоземельные металлы добывают в США, Китае и ЕС. Но залежи есть также в Украине. Об этом говорится на ресурсе "МинПром". Доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова рассказала, что Украина имеет большие залежи редкоземельных металлов.

Основное их значение и ценность в том, потому что это крайне необходимые для современной промышленности материалы. Причем для промышленности не устаревшей, а новейшей, с высокой добавленной стоимостью. Это хай-тек, это "зеленые металлы", которые используют в ecology-friendly технологиях (которые минимизируют вред окружающей среде). Поэтому к ним такой огромный интерес,

– добавила эксперт.

По словам Ремезовой, наибольший потенциал для добычи редкоземельных металлов имеет Восточное Приазовье. Ведь там находятся два ключевых месторождения – Мазуровское и Азовское.

Пержанское месторождение имеет залежи иттрия и иттербия. В Яструбецком месторождении есть флюорит и циркон, содержащие лантан, церий, неодим и другие ценные элементы. Оба объекта расположены в Житомирской области. Там, кстати, как и в Черкасской дополнительно можно найти скандий.

В то же время Пержанское рудное поле оно уникально тем, что имеет 150 различных минералов и ниобий, тантал, которые являются редкими. Однако там есть сложности в разработке, потому что месторождение очень близко к Беларуси.

Важными также являются Петрово-Гнутовское и Новополтавское месторождения. По словам эксперта, Украина имеет большой потенциал для добычи редких и ценных для будущего металлов. Правда, часть месторождений и участков еще малоисследована, поэтому настоящий ресурс и потенциал добычи могут быть больше.

Что известно о ценах на металлы?

С колебаниями цен на нефть и топливо после начала войны в Иране, рынки металлов реагируют соответственно. Отдельная ситуация с золотом. Это не только ресурс для добычи, но и полноценный инструмент инвестиций, регулирования финансовой стабильности в некоторых странах. Так, из-за укрепления доллара, золото начало дешеветь в цене.

В частности один из ключевых металлов – медь, тоже имеет зависимость от геополитической ситуации. Точнее, его цена. Сейчас стоимость идет вниз. Причиной являются риски по усилению инфляции из-за войны на Ближнем Востоке.