Война металла: с чем может столкнуться Украина

По данным Украинской ассоциации вторичных металлов, ежемесячно объем металлолома растет в среднем на 5–10%, а это около 10–12 тысяч тонн. Основной причиной этого являются последствия войны: систематические разрушения объектов инфраструктуры, тысячи уничтоженных единиц автотранспорта и т.д.

Какие проблемы в Украине с военным ломом

Известно, что существует серьезная проблема утилизации чисто военного лома. Речь идет об уничтоженной технике, остатки боеприпасов и т.д., что представляет экологическую угрозу для страны, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! Потенциальные запасы лома оцениваются в 1 – 1,2 миллиона тонн, из которых подтверждены объемы, пригодных для переработки, составляют 200 – 250 тысяч тонн.

Как напомнил Николай Климович, директор по развитию бизнеса ООО "Миртен", за 3 года полномасштабной войны объемы потребления лома сократились в среднем в 2,5 раза от довоенного уровня – преимущественно из-за потери двух металлургических гигантов: ММК имени Ильича и "Азовстали" (с 3 323,4 тысячи тонн в 2021 году до 1 343 тысячи тонн в 2024 году).

Учитывая прирост металлолома, очень скоро Украина может предстать в апокалиптических пейзажах с терриконами лома. Уже сейчас стоит бить тревогу, ведь его избыток неуклонно растет. А внутреннее потребление металлургическими комбинатами покрывает в среднем лишь 70% общего объема собранного лома,

– рассказал Климович.

В то же время экспортные возможности украинских ломозаготовителей достаточно ограничены. Например, из-за высоких экспортных пошлин – 180 евро за тонну, введены еще в 2021 году.

Обратите внимание! Рынок сбыта фактически ограничивается только странами ЕС, ведь действует экономический "безвиз" между Украиной и Евросоюзом, который предусматривает нулевую ставку экспортной пошлины. По его подсчетам, ежемесячный объем экспорта металлолома в страны ЕС не превышает 25 тысяч тонн.

Какова стоимость лома черных металлов

Николай Климович сообщил, что по состоянию на 1 мая средняя стоимость лома черных металлов в ЕС составляет около 280 – 300 евро за тонну. В Украине же цены почти на 70% ниже – 180 – 200 евро за тонну – разница составляет 100 евро за тонну.

Металлургические комбинаты, по словам эксперта, не готовы платить заготовителям мировую цену. Поэтому ведутся дискуссии о возможном полном запрете экспорта.

По разным оценкам, из-за войны на заготовительном рынке количество компаний уже сократилось более чем вдвое (в 2021 году их насчитывалось более 750, а по состоянию на май 2025 года осталось 350). Очевидно, это существенно ограничивает возможности рынка. А внутренние заниженные цены, продиктованные металлургами, ставят под угрозу всю отрасль,

– считает специалист.

В то же время без экспорта заготовители лома скорее всего окажутся на грани банкротства: в Украине будет наблюдаться не дефицит сырья, а дефицит профессиональных компаний, которые могут ее собрать, отсортировать и доставить.

Таким образом, даже в случае введения полного запрета экспорта металлолома, он не продержится долго – обстоятельства заставят отменить ограничения.