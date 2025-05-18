Війна металу: з чим може стикнутися Україна

За даними Української асоціації вторинних металів, щомісяця обсяг металолому зростає в середньому на 5 – 10%, а це близько 10 – 12 тисяч тонн. Основною причиною цього є наслідки війни: систематичні руйнування об’єктів інфраструктури, тисячі знищених одиниць автотранспорту тощо.

Які проблеми в Україні з військовим брухтом

Відомо, що існує серйозна проблема утилізації суто військового брухту. Йдеться про знищену техніку, залишки боєприпасів тощо, що становить екологічну загрозу для країни, передає 24 Канал.

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Зауважте! Потенційні запаси брухту оцінюються в 1 – 1,2 мільйона тонн, з яких підтверджені обсяги, що придатні для переробки, складають 200 – 250 тисяч тонн.

Як нагадав Микола Климович, директор з розвитку бізнесу ТОВ "Міртен", за 3 роки повномасштабної війни обсяги споживання брухту скоротилися в середньому в 2,5 раза від довоєнного рівня – переважно через втрату двох металургійних гігантів: ММК імені Ілліча та "Азовсталі" (з 3 323,4 тисячі тонн у 2021 році до 1 343 тисячі тонн у 2024 році).

З огляду на приріст металолому, дуже скоро Україна може постати в апокаліптичних пейзажах з териконами брухту. Вже зараз варто бити на сполох, адже його надлишок невпинно зростає. А внутрішнє споживання металургійними комбінатами покриває у середньому лише 70% загального обсягу зібраного брухту,

– розповів Климович.

Водночас експортні можливості українських заготівельників брухту досить обмежені. Наприклад, через високі експортні мита – 180 євро за тонну, запроваджені ще 2021 року.

Зверніть увагу! Ринок збуту фактично обмежується лише країнами ЄС, адже діє економічний "безвіз" між Україною та Євросоюзом, який передбачає нульову ставку експортного мита. За його підрахунками, щомісячний обсяг експорту металолому до країн ЄС не перевищує 25 тисяч тонн.

Яка вартість брухту чорних металів

Микола Климович повідомив, що станом на 1 травня середня вартість брухту чорних металів у ЄС становить близько 280 – 300 євро за тонну. В Україні ж ціни майже на 70% нижчі – 180 – 200 євро за тонну – різниця складає 100 євро за тонну.

Металургійні комбінати, за словами експерта, не готові платити заготівельникам світову ціну. Через це точаться дискусії щодо можливої повної заборони експорту.

За різними оцінками, через війну на заготівельному ринку кількість компаній вже скоротилася більш як вдвічі (у 2021 році їх налічувалося понад 750, а станом на травень 2025 року лишилося 350). Вочевидь це суттєво обмежує можливості ринку. А внутрішні занижені ціни, продиктовані металургами, ставлять під загрозу всю галузь,

– вважає фахівець.

Водночас без експорту заготівельники брухту скоріше за все опиняться на межі банкрутства: в Україні спостерігатиметься не дефіцит сировини, а дефіцит фахових компаній, які можуть її зібрати, відсортувати та доставити.

Таким чином, навіть у разі запровадження повної заборони експорту металолому, вона не протримається довго – обставини змусять скасувати обмеження.