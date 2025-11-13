Более 25 миллионов долларов за камень: что произошло на швейцарском аукционе

В Женеве на аукционе был продан редкий голубой бриллиант Mellon Blue. Он ушел с молотка за 20,5 миллионов швейцарских франков (то есть, примерно 25,6 миллиона долларов).

Что известно о продаже Mellon Blue? Вес бриллианта Mellon Blue – 9,51 карата, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Ранее этот камень принадлежал американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди – Рэйчел Мэллон. Отсюда и название этого бриллианта. Что важно знать о Mellon Blue: этот бриллиант относится к группе ярких фантазийных камней (таких менее 1% от всех редких голубых бриллиантов);

у этого камня отсутствуют внутренние дефекты, он имеет грушевидную форму;

в год смерти Меллони – 2014, этот камень продали на аукционе за 32,6 миллиона долларов. Интересно! Этот камень подешевел из-за того, что новый владелец отправил его на реставрацию В результате, начальный вес бриллианта в 9,75 карата уменьшился. Какие еще чрезвычайно дорогие камни существуют? Считается, что самая высокая цена за ярко-голубой бриллиант была установлена в 2016 году. Тогда был продан Oppenheimer Blue весом 14,62 карата за более чем 57 миллионов долларов, отмечает Christie's.

В среду конкурент Christie's – Sotheby's выставил на аукцион розовый бриллиант – Glowing Rose. Его планируют продать за примерно 20 миллионов долларов.