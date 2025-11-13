Более 25 миллионов долларов за камень: что произошло на швейцарском аукционе
- Редкий голубой бриллиант Mellon Blue весом 9,51 карата был продан на аукционе в Женеве за 20,5 миллионов швейцарских франков (примерно 25,6 миллиона долларов).
- Этот бриллиант ранее продан за 32,6 миллиона долларов в 2014 году, однако потерял вес из-за реставрации.
В Женеве на аукционе был продан редкий голубой бриллиант Mellon Blue. Он ушел с молотка за 20,5 миллионов швейцарских франков (то есть, примерно 25,6 миллиона долларов).
Что известно о продаже Mellon Blue?
Вес бриллианта Mellon Blue – 9,51 карата, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.
Ранее этот камень принадлежал американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди – Рэйчел Мэллон. Отсюда и название этого бриллианта.
Что важно знать о Mellon Blue:
- этот бриллиант относится к группе ярких фантазийных камней (таких менее 1% от всех редких голубых бриллиантов);
- у этого камня отсутствуют внутренние дефекты, он имеет грушевидную форму;
- в год смерти Меллони – 2014, этот камень продали на аукционе за 32,6 миллиона долларов.
Интересно! Этот камень подешевел из-за того, что новый владелец отправил его на реставрацию В результате, начальный вес бриллианта в 9,75 карата уменьшился.
Какие еще чрезвычайно дорогие камни существуют?
Считается, что самая высокая цена за ярко-голубой бриллиант была установлена в 2016 году. Тогда был продан Oppenheimer Blue весом 14,62 карата за более чем 57 миллионов долларов, отмечает Christie's.
В среду конкурент Christie's – Sotheby's выставил на аукцион розовый бриллиант – Glowing Rose. Его планируют продать за примерно 20 миллионов долларов.