Понад 25 мільйонів доларів за камінь: що сталося на швейцарському аукціоні

У Женеві на аукціоні було продано рідкісний блакитний діамант Mellon Blue. Він пішов з молотка за 20,5 мільйонів швейцарських франків (тобто, приблизно 25,6 мільйона доларів).

Що відомо про продаж Mellon Blue?

Вага діаманта Mellon Blue – 9,51 карата, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

Раніше цей камінь належав американській філантропці та близькій подрузі колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді – Рейчел Меллон. Звідси і назва цього діаманта.

Що важливо знати про Mellon Blue:

цей діамант належить до групи яскравих фантазійних каменів (таких менш як 1% від усіх рідкісних блакитних діамантів);

у цього каменю відсутні внутрішні дефекти, вн має грушоподібну форму;

в рік смерті Меллоні – 2014, цей камінь продали на аукціоні за 32,6 мільйона доларів.

Цікаво! Цей камінь подешевшав через те, що новий власник відправив його на реставрацію В результаті, початкова вага діаманта у 9,75 карати зменшилась.

Які ще надзвичайно дорогі камені існують?