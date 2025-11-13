Понад 25 мільйонів доларів за камінь: що сталося на швейцарському аукціоні
- Рідкісний блакитний діамант Mellon Blue вагою 9,51 карата був проданий на аукціоні в Женеві за 20,5 мільйонів швейцарських франків (приблизно 25,6 мільйона доларів).
- Цей діамант раніше проданий за 32,6 мільйона доларів у 2014 році, проте втратив вагу через реставрацію.
У Женеві на аукціоні було продано рідкісний блакитний діамант Mellon Blue. Він пішов з молотка за 20,5 мільйонів швейцарських франків (тобто, приблизно 25,6 мільйона доларів).
Що відомо про продаж Mellon Blue?
Вага діаманта Mellon Blue – 9,51 карата, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.
Раніше цей камінь належав американській філантропці та близькій подрузі колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді – Рейчел Меллон. Звідси і назва цього діаманта.
Що важливо знати про Mellon Blue:
- цей діамант належить до групи яскравих фантазійних каменів (таких менш як 1% від усіх рідкісних блакитних діамантів);
- у цього каменю відсутні внутрішні дефекти, вн має грушоподібну форму;
- в рік смерті Меллоні – 2014, цей камінь продали на аукціоні за 32,6 мільйона доларів.
Цікаво! Цей камінь подешевшав через те, що новий власник відправив його на реставрацію В результаті, початкова вага діаманта у 9,75 карати зменшилась.
Які ще надзвичайно дорогі камені існують?
Вважається, що найвища ціна за яскраво-блакитний діамант була встановлена у 2016 році. Тоді було продано Oppenheimer Blue вагою 14,62 карати за більш як 57 мільйонів доларів, зазначає Christie's.
У середу конкурент Christie's – Sotheby's виставив на аукціон рожевий діамант – Glowing Rose. Його планують продати за приблизно 20 мільйоні доларів.