Стив Возняк сравнил блокчейн биткоина с существующей в США денежной системой.

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Соучредитель Apple наслаждается "математикой биткоина"

Стив Возняк отметил, что математика и логика, которые заложенные в биткоине, не позволяют подделать или скопировать цифровую монету. По его мнению, это преимущество криптовалюты над американским долларом.

Взгляните на доллар, власти могут создавать новые банкноты и одалживать, это вроде бы никогда не изменят. Биткоин – математика, математическая чистота. Другой биткоин никогда не может быть создан,

– заметил Возняк.

Программист добавил, что наслаждается "наукой, математикой, логикой и компьютерным кодом", на основе которых функционирует популярнейшая криптовалюта мира. Зато фиатные деньги он назвал искусственными.

Стив Возняк рассказал о преимуществах биткоина / Фото Unsplash

Фиатные деньги Это тип денег или валюты, ценность которых исходит от собственной стоимости или гарантии обмена на золото или другую валюту. Фиатные деньги (доллар, евро, гривна, фунт) представлены разными формами: бумажные банкноты, металлические монеты, безналичные средства. Эмиссией этих денег занимается государство.