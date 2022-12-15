Благодаря США: передовой банк Дании признал себя виновным в отмывании денег для россиян

Крупнейший коммерческий банк Дании официально признал себя виновным в деле мошенничества и согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов. Важное место в деле занимает Россия.

Danske Bank был фигурантом продолжительного расследования США по делу об отмывании денег. Операции проводились через эстонское отделение банка. Важно, что бенефициарами действий финучреждения были, в частности, россияне.

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Важное решение крупнейшего коммерческого банка Дании

В Danske Bank решили признать свою виновную сразу по нескольким аспектам деятельности. Речь идет о сговоре с целью совершения мошенничества, обслуживания подозрительных клиентов, некоторые из которых были из России.

Кроме того, банк подтвердил, что знал о рисках отмывания средств. Добавляют, что банк пытается решить все проблемы, связанные с этим скандалом и его последствиями. В частности, речь идет о таких:

Отток тысяч клиентов;

"Уничтожение" топового менеджмента банка.

Согласно официальным данным, речь идет о конвертации доходов от финансовых пирамид, мошенничества и другой незаконной деятельности в стейблкоин Tether.

Это дело также называют одним из самых плохих случаев корпоративных злоупотреблений в истории Дании. Интересно, что эта страна широко известна в мире именно прозрачностью в финансовом секторе. Параллельно Danske Bank стал еще одним участником клуба кредиторов из стран Северной Европы, которые замешаны в скандале с отмыванием денег. В этом списке уже вписаны такие банки как:

ABN Amro Bank NV;

Deutsche Bank AG.

В результате стороны заключили мировое соглашение, таким образом завершив дело, поглощавшее много ресурсов. Более того, этот шаг позволит руководству датскому банку сфокусировать свое внимание на развитии бизнеса, по словам главного исполнительного директора пенсионного фонда AkademikerPension, управляющего активами в размере 20 миллиардов долларов.

Йенс Мунк Холст также подчеркнул, что банку будет крайне сложно восстановить тот уровень доверия, который был до 2018 год. На момент создания этого материала, акции Danske Bank торгуются на рынке по цене на уровне 131,55 кроны (почти 19 долларов США) за штуку, согласно данным Yahoo! Finance. Рыночная капитализация банка составляет 111,9 миллиарда крон.

Что известно о масштабном скандале: