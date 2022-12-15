Danske Bank був фігурантом тривалого розслідування США у справі про відмивання грошей. Операції проводили через естонське відділення банку. Важливо, що бенефіціарами дій фінустанови були, зокрема, росіяни.

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Важливе рішення найбільшого комерційного банку Данії

У Danske Bank вирішили визнати свою винну відразу за кількома аспектами діяльності. Йдеться про змову з метою здійснення шахрайства, обслуговування підозрілих клієнтів, деякі з яких були з Росії.

Крім того, банк підтвердив, що знав про ризики відмивання коштів. Додають, що наразі банк намагається розв'язати усі проблеми, пов'язані з цим скандалом та його наслідками. Зокрема, йдеться про такі:

Відтік тисячі клієнтів;

"Знищення" топового менеджменту банку.

До теми! У Китаї нещодавно затримали велику групу людей, яка займалася відмиванням коштів з використанням криптовалюти. Згідно з офіційними даними, йдеться про конвертування доходів від фінансових пірамід, шахрайства та іншої незаконної діяльності у стейблкойн Tether.

Цю справу також називають одним із найгірших випадків корпоративних зловживань в історії Данії. Цікаво, що ця країна широко відомо у світі саме прозорістю у фінансовому секторі. Паралельно Danske Bank став ще одним учасником клубу кредиторів з країн Північної Європи, які замішані у скандалі з відмиванням грошей. У цьому переліку уже вписані такі банки як:

ABN Amro Bank NV;

Deutsche Bank AG.

У результаті сторони уклали мирову угоду, таким чином завершивши справу, яка поглинала багато ресурсів. Ба більше, цей крок дозволить керівництву данському банку сфокусувати свою увагу на розвитку бізнесу, за словами головного виконавчого директора пенсійного фонду AkademikerPension, який керує активами у розмірі 20 мільярдів доларів США.

Єнс Мунк Холст також наголосив, що банку буде вкрай складно відновити той рівень довіри, який був до 2018 років. На момент створення цього матеріалу, акції Danske Bank торгуються на ринку за ціною на рівні 131,55 крони (майже 19 доларів США) за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація банку становить 111,9 мільярда крон.

Що відомо про масштабний скандал: