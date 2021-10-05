Внезапное изменение цен на крипторынке возникло из-за того, что социальные сети Facebook, Instagram и приложение WhatsApp "упали" почти на 7 часов. В твиттер компания сообщала, что "работает над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию".

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На фоне сбоя в социальных сетях выросла стоимость криптовалют

Цена самой популярной криптовалюты в мире – биткоина – пересекла отметку в 49 тысяч долларов после падения до дневного минимума на уровне 47 166 долларов за монету. Стоимость Ethereum пошла вверх на 3,5% до 3411 долларов за цифровую монету.

Масштабный сбой в социальных сетях может повлиять на привлечение этого сообщества к проектам, связанных с криптовалютами и блокчейном, хотя Discord, Twitter, YouTube функционировали без сбоев. Многие пользователи Crypto Twitte r уже используют этот инцидент, чтобы подчеркнуть необходимость создания децентрализованной социальной сети, построенной на блокчейне. Например, Twitter уже работает над собственной инициативой по децентрализации социальной сети. Гендиректор компании Джек Дорси впервые об этом сообщил в 2019 году.

На фоне сбоя в социальных сетях выросла стоимость криптовалют / Фото Unsplash

Если бы они создали Facebook на блокчейне он бы никогда не упал,

– заявил Аллен Фаррингтон, который регулярно пишет о биткоине и криптовалютах на платформе Medium.

Актуальная стоимость и рыночная капитализация криптовалют согласно CoinDesk :