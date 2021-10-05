Раптова зміна цін на крипторинку виникла через те, що соціальні мережі Facebook, Instagram та додаток WhatsApp "впали" майже на 7 годин. У твітер компанія повідомляла, що "працює над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію".

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На фоні збою у соціальних мережах зросла вартість криптовалют

Ціна найпопулярнішої криптовалюти у світі – біткойна – перетнула позначку у 49 тисяч доларів після падіння до денного мінімуму на рівні 47 166 доларів за монету. Вартість Ethereum пішла вгору на 3,5% до 3411 доларів за цифрову монету.

Масштабний збій у соціальних мережах може вплинути на залучення цієї спільноти до проєктів, пов'язаних з криптовалютами та блокчейном, хоча Discord, Twitter, YouTube функціонували без збоїв. Багато користувачів Crypto Twitter уже використовують цей інцидент, щоб наголосити на необхідності створення децентралізованої соціальної мережі, побудованої на блокчейні. Наприклад, Twitter уже працює над власною ініціативою з децентралізації соціальної мережі. Гендиректор компанії Джек Дорсі вперше про це повідомив у 2019 році.

На фоні збою у соціальних мережах зросла вартість криптовалют / Фото Unsplash

Якби вони створили Facebook на блокчейні він би ніколи не впав,

– заявив Аллен Фаррінгтон, який регулярно пише про біткойн та криптовалюти на платформі Medium.

Актуальна вартість та ринкова капіталізація криптовалют згідно з CoinDesk: