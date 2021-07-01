Маск, Безос и Брэнсон могут спасти 41 миллион людей: почему они этого не сделают

Миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон имеют свои космические компании. На деньги, которые они готовы потратить на космическую гонку, можно спасти от голода 41 миллион человек.

Так считает Дэвид Бизли, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН. В своем твите 26 июня Бизли призвал Джеффа Безоса, Ричарда Брэнсона и Илона Маска выделить 6 миллиардов долларов, необходимых для спасения 41 миллионов человек в 43 странах, которым в этом году грозит голод.

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Много ли это денег для миллиардеров

По данным Forbes, по состоянию на 1 июля:

Джефф Безос (Blue Origin) – самый богатый человек мира с состоянием 198,1 миллиарда долларов.

(Blue Origin) – самый богатый человек мира с состоянием 198,1 миллиарда долларов. Илон Маск (SpaceX) имеет 167,5 миллиарда долларов и занимает третью позицию самых богатых людей мира.

(SpaceX) имеет 167,5 миллиарда долларов и занимает третью позицию самых богатых людей мира. Состояние Ричарда Брэнсона (Virgin Galactic) оценивают в 5,7 миллиарда долларов.

Ситуация с голодом в мире

Еще к пандемии COVID-19 голод в мире стремительно распространялся через постоянные конфликты, экономический упадок и ухудшение климата. Коронавирус только ускорил тенденцию – количество людей, которым грозит голод, удвоилось до 270 миллионов.

Global Citizen начал кампанию "Давай, пока живешь" вместе с Forbes в 2020 году, чтобы привлечь миллиардеров ежегодно отдавать 5% своего богатства благотворительным организациям. В разгар пандемии глобальное неравенство усилилось. В то время как десятки миллионов сталкиваются с бедностью, только в США за первые 11 месяцев пандемии появилось 56 новых миллиардеров, а общее богатство американских миллиардеров увеличилось на 1,3 триллиона долларов и сейчас достигает 4,6 триллиона долларов.

Бедные или космос

Твит Бизли появился в ответ на видео CNN, которое представило "космическую гонку" как благородную деятельность, о которой такие миллиардеры как Безос, мечтали всю свою жизнь.

Привет, @RichadBranson, @elonmusk и @JeffBezos, так рады видеть, как вы соревнуетесь, кто первым попадет в космос! Но, я хотел бы видеть вас одной командой, как вы спасаете 41 миллион человек в этом году, которые будут голодать на Земле! На это нужно всего лишь 6 миллиардов долларов. Мы можем это быстро решить,

– написал Бизли.

Заметим, что миллиардеров уже не впервые обвиняют в их богатстве. Ранее американский сенатор Берни Сандерс обвинил Илона Маска и Джеффа Безоса в проблемах неравенства и голода в США.

Маск четко дал понять, что его бизнес-видение выходит за пределы планеты Земля: он хочет колонизировать Марс, вывести людей в космос и "сделать жизнь багатопланетним". Именно для этого он использует свое состояние и видит в этом свой вклад в помощь человечеству.