Так считает Дэвид Бизли, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН. В своем твите 26 июня Бизли призвал Джеффа Безоса, Ричарда Брэнсона и Илона Маска выделить 6 миллиардов долларов , необходимых для спасения 41 миллионов человек в 43 странах, которым в этом году грозит голод.

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Много ли это денег для миллиардеров

По данным Forbes , по состоянию на 1 июля:

Джефф Безос (Blue Origin) – самый богатый человек мира с состоянием 198,1 миллиарда долларов.

Илон Маск (SpaceX) имеет 167,5 миллиарда долларов и занимает третью позицию самых богатых людей мира.

Состояние Ричарда Брэнсона (Virgin Galactic) оценивают в 5,7 миллиарда долларов.

Ситуация с голодом в мире

Еще к пандемии COVID-19 голод в мире стремительно распространялся через постоянные конфликты, экономический упадок и ухудшение климата. Коронавирус только ускорил тенденцию – количество людей, которым грозит голод, удвоилось до 270 миллионов.

Global Citizen начал кампанию "Давай, пока живешь" вместе с Forbes в 2020 году, чтобы привлечь миллиардеров ежегодно отдавать 5% своего богатства благотворительным организациям . В разгар пандемии глобальное неравенство усилилось. В то время как десятки миллионов сталкиваются с бедностью, только в США за первые 11 месяцев пандемии появилось 56 новых миллиардеров, а общее богатство американских миллиардеров увеличилось на 1,3 триллиона долларов и сейчас достигает 4,6 триллиона долларов.

Бедные или космос

Твит Бизли появился в ответ на видео CNN, которое представило "космическую гонку" как благородную деятельность, о которой такие миллиардеры как Безос, мечтали всю свою жизнь.

Привет, @RichadBranson, @elonmusk и @JeffBezos, так рады видеть, как вы соревнуетесь, кто первым попадет в космос! Но, я хотел бы видеть вас одной командой, как вы спасаете 41 миллион человек в этом году, которые будут голодать на Земле! На это нужно всего лишь 6 миллиардов долларов. Мы можем это быстро решить,

– написал Бизли.

Заметим, что миллиардеров уже не впервые обвиняют в их богатстве. Ранее американский сенатор Берни Сандерс обвинил Илона Маска и Джеффа Безоса в проблемах неравенства и голода в США.

Маск четко дал понять, что его бизнес-видение выходит за пределы планеты Земля: он хочет колонизировать Марс, вывести людей в космос и "сделать жизнь багатопланетним". Именно для этого он использует свое состояние и видит в этом свой вклад в помощь человечеству.