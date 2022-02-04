Главная причина – обесценивание акций техгиганта после обнародования последнего квартального отчета за 2021 год. Активы компании обвалились сразу более чем на 20%.

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Марк Цукерберг потерял десятки миллиардов долларов

Это началось после того, как доход компании не оправдал ожидания аналитиков. Кроме того, на ситуацию повлиял и тот факт, что впервые за 18 лет социальная сеть зафиксировала уменьшение количества пользователей. Число ежедневных активных пользователей Facebook упало до 1,929 миллиарда человек, то есть минус 1 миллион. Компания Марка Цукерберга обвиняет в этом своих конкурентов. Например:

ТИК Так,

YouTube.

В результате рыночная стоимость компании Meta упала примерно на 200 миллиардов долларов. Это также стало причиной уменьшения личного состояния Марка Цукерберга, которое в целом связано с ценными бумагами Meta. В прошлый раз техгигант терял сотни миллиардов капитализации летом 2018 года. Тогда убытки составили 121 миллиард долларов в день, согласно Independent .

Марк Цукерберг потерял миллиарды долларов / Фото Unsplash

Интересно! Последнее масштабное падение на рынке было зафиксировано у компании Apple в сентябре 2020 года. Тогда она потеряла 180 миллиардов долларов от своей рыночной стоимости, пишет Independent .

Согласно данным Bloomberg Цукерберг потерял 31 миллиард долларов и теперь владеет капиталом в размере 89,6 миллиарда долларов. По версии издания Forbes состояние бизнесмена уменьшилось на 29,7 миллиарда долларов до 84,8 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes он теперь занимает 12 место среди самых богатых людей мира, тогда как в рейтинге Bloomberg Цукерберг сохранил за собой 10 место. Что касается позиций Meta на рынке, то ситуация выглядит следующим образом: