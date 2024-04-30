НБУ обнародовал график работы банков и СЭП во время майских праздников

В мае в Украине будут отмечать сразу несколько праздничных и памятных дат. В Нацбанке рассказали, как будет работать банковский сектор.

Напомним, что в начале мая в 2024 году в Украине будут праздновать такие даты: День труда (1 мая) Пасха (5 мая), День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов (8 мая).

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Как будет работать банковский сектор в начале мая

В НБУ отметили, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже более года работает в круглосуточном режиме буквально каждый день. На сегодня все банки подключены к этой системе и могут проводить платежи клиентов круглосуточно и без выходных.

, в НБУ напомнили, что во время военного положения в Украине временно приостановили действие определенных норм законодательства о труде.

Например, речь идет о Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни. Кроме того, больше не действует норма о переносе выходного дня на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Поэтому 1, 6 и 8 мая финансовая система Украины будет работать в обычном режиме.

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