Криптовалюта рвется все к новым, и новым историческим максимумам. Цена биткоина уже приближается к отметке в 65 тысяч долларов. Те, кто успел вложить средства в цифровые валюты, смог неплохо заработать на взлет курса этого актива.

Среди успешных криптоинвесторив есть и всемирно известные знаменитости, которые активно интересуются этим рынком.

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Эштон Катчер

Голливудский актер Эштон Катчер еще в 2010 году начал инвестировал в киберспортивный стартап "UnikoinGold" и стал соучредителем венчурного фонда "A-Grade Investments". Он неоднократно заявлял о том, что биткоин имеет самые радужные перспективы и призвал вкладывать средства в этот актив.

Сегодня Катчер также обладает фондом Sound Ventures и через него инвестирует в компанию Ripple. Актер пожертвовал 4 миллиона долларов в Фонд дикой природы в токенах XRP. В 2020 году Катчер также стал инвестором стартапа Lolli, который позволяет получать вознаграждения в биткоины в обмен на покупки в магазинах-партнерах.

Мадонна

Певица Мадонна использует криптовалюта для благотворительности. В 2018 году она начала сотрудничать с компанией Ripple. Ее главная цель – сбор средств в токенах XRP для помощи сиротам в Малави.

Серена Уильямс

Теннисистка Серена Уильямс создала фонд Selena Ventures, через который инвестирует в различные проекты, в том числе и в самую криптобиржу Coinbase. Общая капитализация портфеля Уильямс составляет более 12 миллиардов долларов. Стоит заметить, что муж спортсменки был одним из первых инвесторов Coinbase. Он начал вкладывать средства в биржу для криптовалюты еще в 2011 году.

Мировые звезды успешно инвестируют в криптовалюту / Фото Pexels

Snoop Dogg (Снуп Догг)

В 2017 году рэпер Снуп Догг вложил средства в онлайн-брокера Robinhood – компанию, которая стремится максимально упростить добычу криптовалюты. Robinhood хочет сделать эту услугу такой же доступной, как вызов такси. Американский рэпер в 2013 году предложил своим поклонникам приобрести его альбом "X" за биткоины.

50 Cent

Всемирно известный рэпер начал инвестировать в цифровую валюту совершенно случайно. В 2014 году он продал свой альбом за криптовалюту, выручив за него 700 биткоинов, и впоследствии забыл об этих деньгах. Однако, когда в 2017 году биткоин обновил исторический максимум, оказалось, что эта инвестиция была довольно успешной.

Mel B

Бывшая участница британской группы Spice Girls тоже давно интересуется криптовалютой. Свой путь она начала еще в 2013 году. Певица стала одним из первых представителей музыкальной индустрии, которая начала продавать свои альбомы за биткоины.

Мэйси Уильямс

Актриса Мэйси Уильямс известная зрителям по своей роли Арии Старк в культовом телесериале "Игра престолов". Она тоже решила вкладывать средства в биткоин. Молодая звезда даже консультировалась по этому вопросу со своими подписчиками осенью 2020 года, когда биткоин начал стремительно расти в цене.

Мировые звезды успешно инвестируют в криптовалюту / Фото Pexels

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу является не только известной актрисой, но и успешно занимается бизнесом. Она не скрывает своего интереса к криптовалютам. Пэлтроу стала консультантом приложения Abra, кошелька для биткоинов, после личного знакомства с его разработчиками.

Лионель Месси

Легендарный футболист и миллиардер Лионель Месси регулярно поддерживает развитие цифровых денег. Он был послом компании Sirin Labs, которая занимается разработкой мобильного устройства на базе технологии блокчейна.

Присоединяйтесь к звездам!

Мировые звезды однозначно разбираются в деньгах и инвестициях, если видят огромный потенциал в криптовалюте. Это может стать гарантией хорошего заработка и развития. Вы тоже можете присоединиться к ним и стать криптоинвестором. Сделать это можно благодаря современным технологиям, например, с помощью торговой платформы Libertex от Forex Club. Эта площадка является очень популярной как среди начинающих, так и среди опытных инвесторов. Сейчас ею пользуются больше, чем 2,9 миллиона вкладчиков по всему миру.

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Начать свой путь в мире цифровых денег очень просто. Вам нужно сделать всего лишь несколько шагов:

открыть и пополнить счет,

выбрать соответствующий криптоинструмент,

определиться с суммой и направлением сделки.

После этого вам останется нажать "в рост", если вы ожидаете повышения котировок выбранного актива, или "в снижение", если прогнозируете падение. Важно, что все операции можно провести как с компьютера, через вебсайт, так и с телефона с помощью приложений для операционных систем iOS и Android.

Проанализировать рынок и определить направление инвестиций, которые вам подходит, помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа и лента новостей. Если вы не хотите тратить свое время на анализ рынка, вам подставят плечо эксперты финансовой компании Forex Club. Результат – вы сможете выгодно инвестировать в цифровые активы. Специалисты с многолетним опытам работы на финансовых рынках всегда готовы ответить на вопросы, которые вас волнуют.

Присоединяйтесь к звездным криптоинвесторам вместе с Libertex от Forex Club.