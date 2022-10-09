Криптобиржа LocalBitcoins перестала обслуживать криптокошельки россиян, но есть исключения

Финская криптовалютная биржа LocalBitcoins больше не будет обслуживать криптовалютные кошельки россиян. Причиной послужили общеевропейские санкции против России.

LocalBitcoins не обслуживает криптовалютные кошельки россиян

В LocalBitcoins сообщили, что граждане России больше не смогут пользоваться сервисом, однако исключением стали те, у кого двойное гражданство. Речь идет о тех, кто имеет гражданство Европейской экономической зоны (ЕЭС) и Швейцарии.

Читайте также Островки стабильности: какие активы всегда будут приносить прибыль

Также сообщается, что клиенты LocalBitcoins из России смогут вывести средства одной транзакцией, после чего доступ к их кошелькам будет закрыт.

Восьмой пакет санкций

6 октября в ЕС приняли решение о новом восьмом пакете санкций в отношении России в ответ на военную агрессию и незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Новый пакет санкций предполагает ужесточение ограничений на использование цифровых активов гражданами России.

Криптокомпаниям полностью запретили обслуживать российских пользователей, вне зависимости от суммы активов на их счетах.

LocalBitcoins – это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставляющая своим пользователям возможность покупать и продавать Bitcoin.