Криптобиржа LocalBitcoins перестала обслуживать криптокошельки россиян, но есть исключения
9 октября 2022 , 15:38Читати новину українською
Финская криптовалютная биржа LocalBitcoins больше не будет обслуживать криптовалютные кошельки россиян. Причиной послужили общеевропейские санкции против России.
LocalBitcoins не обслуживает криптовалютные кошельки россиян
В LocalBitcoins сообщили, что граждане России больше не смогут пользоваться сервисом, однако исключением стали те, у кого двойное гражданство. Речь идет о тех, кто имеет гражданство Европейской экономической зоны (ЕЭС) и Швейцарии.
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Также сообщается, что клиенты LocalBitcoins из России смогут вывести средства одной транзакцией, после чего доступ к их кошелькам будет закрыт.Справка:
LocalBitcoins – это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставляющая своим пользователям возможность покупать и продавать Bitcoin.
Восьмой пакет санкций
- 6 октября в ЕС приняли решение о новом восьмом пакете санкций в отношении России в ответ на военную агрессию и незаконную аннексию Россией украинских территорий.
- Новый пакет санкций предполагает ужесточение ограничений на использование цифровых активов гражданами России.
- Криптокомпаниям полностью запретили обслуживать российских пользователей, вне зависимости от суммы активов на их счетах.