Новая волна эскалации на Ближнем Востоке: что происходит на валютном рынке Израиля

На Ближнем Востоке нарастает напряжение. В центре событий Израиль и Ливан, которые десятилетиями конфликтуют. В то же время на валютном рынке Израиля уже зафиксировали определенные изменения.

Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем

Вечером, 19 сентября, стало известно, что Израиль начал атаковать цели военизированной организации Хезболла, которые расположены на юге Ливана. Параллельно на валютном рынке Израиля зафиксировали определенные изменения, согласно данным TradingView.

Интересно Разница между "старыми" и "новыми" долларами: главные признаки

Курс доллара в Израиль потерял 0,63%, опустившись до 3,75 шекеля. Стоит подметить, что доллар утром торговался на уровне 3,78 шекеля. Евро также демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Единая валюта Еврозоны пока ослабла на 0,02% и торгуется на уровне 4,2 шекеля.

К теме! 17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые использует группировка Хезболла для связи. Власти страны почти сразу обвинили Израиль.

Добавим, что по состоянию на 2024 год издание Forbes отмечает, что ливанский фунт – это самая слабая валюта в мире по отношению к американскому доллару. Валюта Ливана находится под давлением из-за сложной экономической ситуации, высокой инфляции и безработицы, банковского кризиса и политических беспорядков. Один доллар 19 сентября стоит 89 681,24 ливанского фунта, согласно данным Google Финансы. Сегодня американская валюта подорожала еще на 0,15%.