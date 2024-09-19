Ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем

Ввечері, 19 вересня, стало відомо, що Ізраїль почав атакувати цілі воєнізованої організації Хезболла, які розташовані та півдні Лівану. Паралельно на валютному ринку Ізраїлю зафіксували певні зміни, згідно з даними TradingView.

Цікаво Різниця між "старими" та "новими" доларами: головні ознаки

Курс долара в Ізраїль втратив 0,63%, опустившись до 3,75 шекеля. Варто підмітити, що долара вранці торгувався на рівні 3,78 шекеля. Євро також демонструє від'ємну динаміку на ринку. Єдина валюта Єврозони наразі ослабла на 0,02% та торгується на рівні 4,2 шекеля.

До теми! 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які використовує угрупування Хезболла для зв'язку. Влада країни майже відразу звинуватила Ізраїль.

Додамо, що станом на 2024 рік видання Forbes зазначає, що ліванський фунт – це найслабша валюта у світі стосовно американського долара. Валюта Лівану перебуває під тиском через складну економічну ситуацію, високу інфляцію та безробіття, банківську кризу та політичні заворушення. Один долар 19 вересня коштує 89 681,24 ліванського фунта, згідно з даними Google Фінанси. Сьогодні американська валюта подорожчала ще на 0,15%.