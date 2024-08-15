Борьба с "дропами" и проблемы для волонтеров: НБУ готовит новые лимиты на переводы с карточек

Уже совсем скоро в НБУ примут решение об ограничениях p2p-переводов для физических лиц. Это будет сделано для того, чтобы уменьшить использование банковских счетов физлиц как транзитных для отмывания средств. Впрочем, это решение может вызвать проблемы для украинских волонтеров, которые помогают армии.

Почему переводы с карты на карту под ограничениями

Как рассказал 24 Каналу экономист Илья Несходовский, есть определенные схемы, по которым используются карты других людей, через которые прогоняются средства. Таким образом скрываются средства, которые приходят не совсем ликвидно. Например, нелегальная продажа табака, алкоголя, наркотиков и тому подобное.

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Соответственно на это НБУ решил направить свои усилия, введя ограничения. Впрочем, по словам Несходовского, регулятор не признает, что это действие будет достаточно эффективным.

Илья Несходовский Руководитель аналитического отдела Сети "АНТС" То есть другими словами, по моему убеждению, это просто немножко увеличит стоимость осуществления таких транзакций в связи с этими ограничениями, но вместе с тем однозначно не прекратит. Поэтому я не поддерживаю такие ограничения в том виде, в котором сейчас предложил их Национальный банк.

Как происходят p2p-переводы С английского p2p, а именно peer-to-peer, означает "от лица к лицу", что является сейчас самым простым способом списать определенную сумму средств с одной банковской карты на банковскую карту другого лица в течение всех суток. Это можно осуществить как с помощью мобильного телефона, так и компьютера.

"Дропы" и мошенники

О проекте по ограничению было известно еще в мае. Регулятор тогда уточнил, что они будут касаться только переводов с карты на карту между физическими лицами.

Как объясняют в НБУ, на рынке фиксируется все больше аномальных использований банковских счетов как транзитных для перевода средств: в прошлом году объемы транзакций с карты на карту выросли с 210 миллиардов до 247 миллиардов гривен в месяц. Это называют схемой "дропов".

Так называемые "дропы" позволяют мошеннику использовать собственный банковский счет за определенное вознаграждение для того, чтобы тот, свою очередь, использовал счет для теневых операций.

По словам главы НБУ, "дропы" – это не только опасность для государственного бюджета, но и непосредственно для физических лиц.

Отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали,

– говорит Андрей Пышный.

Чаще всего "дропами" могут стать пенсионеры, студенты с низким уровнем поступлений или представители социально незащищенных слоев.

Нардеп Ярослав Железняк опубликовал данные, которые свидетельствуют, что один "дроп" пропускает за год через себя 2 – 2,5 миллиона гривен.

Получается так, что 80 тысяч таких схем, которые обнаружил НБУ, – это где-то 200 миллиардов гривен, которые проходят через "дропов" в год, по очень консервативным оценкам. И это только "дропы" по двум крупным банкам. Потери же налогами будут более 50 миллиардов гривен,

– отметил нардеп.

Что может измениться для украинцев

Как объясняет Илья Несходовский, ранее шла речь о том, что лимиты по переводам будут на уровне 30 операций в месяц в общей сумме до 100 тысяч гривен.

Однако недавно заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник заверил, что от лимита в 30 исходящих переводов отказались. Поэтому готовится только ограничение на уровне 100 тысяч гривен.

Проблемы для волонтеров

, что ограничения не касаются переводов по реквизитам IBAN.

Новые правила от Нацбанка могут ударить существеннее всего по волонтерам и военных, которые собирают средства на нужды войска.

Проблема заключается в том, что счета волонтеров могут быть заблокированы после вступления в силу ограничения по переводам с карты на карту. В то же время доверия относительно того, что такая ситуация не затронет волонтеров, нет, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников.

Экономист Олег Пендзин объясняет 24 Каналу, что волонтерский вопрос действительно на сегодняшний момент является очень актуальным.

Олег Пендзин Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Однако в целом уже решено, что волонтерские карты будут на особом счете в банковских учреждениях. И они не будут подлежать под ограничения НБУ. В каждом банке есть служба, которая называется финансовый монитор. И эта служба имеет определенные принципы, например отслеживание сомнительных операций. Поэтому сейчас просто будет происходить дополнительный механизм контроля.

Как говорит Пендзин, в первую очередь ограничения будут касаться тех, кто не регистрируется, как физическое лицо – предприниматель, и тех, кто осуществляет операции, обходя налогообложения.

Кроме того, по словам Дмитрия Олейника, банки будут делать списки волонтерских счетов и обмениваться ими с другими финучреждениями.

Плюс сейчас крупнейшие волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальна,

– резюмирует заместитель главы НБУ.

Есть вероятность, что окончательное решение НБУ объявит 15 августа. Поэтому новые правила вступят в силу через месяц, то есть 15 сентября.