Продажа lifecell французам: получит ли хотя бы какие-то деньги подсанкционный Фридман

Инвестиционная компании NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля приближается к заключению сделки о покупке оператора мобильной связи lifecell. В то же время один из главных вопросов, который возникает, получит ли долю от продажи российский олигарх Михаил Фридман.

Ситуация со сделкой прокомментировал генеральный директор "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба.

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Получит ли средства российский олигарх от продажи lifecell

По его словам, ни одно подсанкционное лицо не получит ни одного цента от продажи оператора мобильной связи lifecell, как и любая из подконтрольных им компаний. Это касается и российского олигарха Михаила Фридмана.

Шелемба подчеркнул, что это условие четко прописано в транзакционных документах, которые заключили Turkcell и французский инвестор. Он добавил, что все стороны сделки юридически обязаны строго придерживаться международного и украинского законодательства. В том числе речь идет о действующих санкционных ограничениях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Французский миллиардер Ксавье Ньель готов приобрести украинского мобильного оператора lifecell и еще два украинских актива турецкой Turkcell и заплатить 525 миллионов долларов.

Генеральный директор "Датагруп-Воля" добавил что, вероятнее всего, средства от продажи активов в Украине направят на финансирование капитальных затрат на основном рынке Turkcell в Турции. Для примера, речь идет о погашении долговых обязательств.

Согласно имеющейся информации, компания Turkcell имеет целью инвестировать почти 800 миллионов долларов в 2024 году в расширение сети и инфраструктуры в Турции. Речь идет о следующих планах:

Подготовка к 5G;

Расширение оптоволоконных сетей;

Увеличение инвестиций в возобновляемую солнечную энергию до 54 МВт установленной мощности;

Увеличением мощности новых центров обработки данных на 9,1 МВт.

Добавляют, что вклад инвестиционной компании NJJ вложит в "Датагруп-Воля-lifecell" будет составлять 1,5 миллиарда долларов. Тогда как 525 миллионов из этой суммы оплатят Turkcell за активы lifecell в Украине.