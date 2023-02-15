Миллиардер Сорос приобрел почти 50 тысяч акций Tesla и уже может праздновать победу

Один из легендарных американских инвесторов Джордж Сорос в последнем квартале 2022 года приобрел около 50 тысяч акций компании известного миллиардера. Больше об этом – дальше в тексте.

Согласно последним данным от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Soros Fund Management за последние три месяца 2022 года увеличил долю акций Tesla на 47%.

Достойно внимания Сложное время – новые возможности для каждого: какая опция поможет быть готовым ко всему

Удачный шаг Сороса из Tesla

Теперь в инвестиционном портфеле семейного офиса Джорджа Сороса есть 132 тысячи акций производителя электрокаров. Доля ценных бумаг компании выросла почти на 42 тысяч благодаря последним решениям.

Фонд также приобрел колл-опционы, благодаря которым он сможет купить больше акций Tesla по фиксированной цене до определенной даты – 200 тысяч ценных бумаг компании Илона Маска.

Что такое колл-опционы Это финансовый контракт, по условиям которого право на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене до конца определенного срока

Интересно, что в четвертом квартале 2022 года стоимость позиций фонда в акциях Tesla упала на 32% до 16,3 миллиона долларов. Дело в том, что тогда ценные бумаги американской компании быстро дешевели. Речь идет об обесценивании на уровне 55%. Выделяли несколько причин:

Усиление опасений по поводу рецессии;

Агрессивная монетарная политика Федерального резерва;

Беспокойство инвесторов относительно последствий приобретения социальной сети Twitter Илоном Маском.

Летом 2022 года Джордж Сорос также сделал неожиданный шаг . Тогда многие инвесторы активно распродавали ценные бумаги технологического сектора. Фонд Сороса приобрел активы Amazon и Alphabet.

Однако с начала 2023 года позиции Tesla на фондовом рынке стремительно растут. Акции производителя компании подорожали на 58%. По всей вероятности, Сорос уже зафиксировал положительные изменения для своего инвестиционного портфеля. Добавим данные об актуальных позициях компании Маска на фондовом рынке, на момент создания этого материала:

Стоимость акций колеблется на уровне 209,25 доллара за штуку;

за штуку; Рыночная капитализация Tesla составляет свыше 662 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

В целом инвесторы хорошо оценивают перспективы производителя электрокаров благодаря хорошим показателям по прибылям в четвертом квартале 2022 года. Также эти настроения усиливают ожидания, что центральный банк США до конца года перейдет к понижению базовой ставки.