Мільярдер Сорос придбав майже 50 тисяч акцій Tesla та вже може святкувати перемогу

Один із легендарних американських інвесторів Джордж Сорос в останньому кварталі 2022 року придбав майже 50 тисяч акцій компанії відомого мільярдера. Більше про це – далі у тексті.

Згідно з останніми даним від Комісії з цінних паперів та бірж США, Soros Fund Management за останні три місяці 2022 року збільшив частку акцій Tesla на 47%.

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Вдалий крок Сороса з Tesla

Відтак тепер в інвестиційному портфелі сімейного офісу Джорджа Сороса є 132 тисячі акцій виробника електрокарів. Частка цінних паперів компанії зросла майже на 42 тисячі завдяки останнім рішенням.

Фонд також придбав кол-опціони, завдяки яким він зможе купити більше акцій Tesla за фіксованою ціною до певної дати. Йдеться про 200 тисяч цінних паперів компанії Ілона Маска.

Що таке кол-опціони Це фінансовий контракт, за умовами якого є право на купівлю цінних паперів, товарів, валюти чи фінансових інструментів за визначеною ціною до кінця певного строку

Цікаво, що у четвертому кварталі 2022 році вартість позицій фонду в акціях Tesla впала на 32% до 16,3 мільйона доларів. Річ у тому, що тоді цінні папери американської компанії стрімко дешевшали. Йдеться про знецінення на рівні 55%. Виділяли кілька причин:

Посилення побоювань щодо рецесії;

Агресивна монетарна політика Федерального резерву;

Занепокоєння інвесторів щодо наслідків придбання соціальної мережі Twitter Ілоном Маском.

Влітку 2022 року Джордж Сорос також зробив неочікуваний крок . Тоді багато інвесторів активно розпродавали цінні папери технологічного сектору. Натомість фонд Сороса придбав активи Amazon та Alphabet.

Проте з початку 2023 року позиції Tesla на фондовому ринку стрімко зростають. Акції виробника компанії подорожчали на 58%. Цілком ймовірно, Сорос уже зафіксував позитивні зміни для свого інвестиційного портфеля. Додамо дані про актуальні позиції компанії Маска на фондовому ринку, на момент створення цього матеріалі:

Вартість акцій коливається на рівні 209,25 долара за штуку;

за штуку; Ринкова капіталізація Tesla становить понад 662 мільярди доларів, за даними Yahoo!Finance.

Загалом інвестори добре оцінюють перспективи виробника електрокарів завдяки хорошим показникам за прибутками у четвертому кварталі 2022 року. Також ці настрої підсилюють очікування, що центральний банк США до кінця року перейде до зниження базової ставки.