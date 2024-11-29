Трамп спровоцировал рост курса мексиканского песо

Национальная валюта Мексика растет в цене после новых заявлений Дональда Трампа, который в конце января начнет исполнять обязанности президента США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дональд Трамп заявил, что он провел продуктивный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Благодаря этому мексиканский песо восстановил некоторые позиции на рынке, которые валюта потеряла в начале недели. Напомним, что американский политик планирует ввести тарифы на импортные товары из Канады, Мексики и Китая.

Интересно! Разговор с Трампом также прокомментировала лидер Мексики. Клавдия Шейнбаум заявила, что после общения остались разногласия в подходах к таким ключевым вопросам, как миграция.

В целом курс песо вырос на 1,5% относительно доллара во время утренних торгов в Лондоне 28 ноября. Мексиканский песо показал лучший результат среди валют стран, развивающихся стран. На момент создания этого материала, песо продолжает укреплять позиции. Сейчас курс торгуется на уровне 20,4 песо за доллар, по данным Google Финансы.

Однако неделю национальная валюта Мексики завершает со спадом на уровне 0,25%. Аналогичную динамику фиксировали в целом в течение ноября. За месяц денежная единица потеряла в цене 1,70%.