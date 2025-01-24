Цена золота приблизилась к рекордному уровню с осени

Золото уверенно укрепляет свои позиции на рынке. Драгоценный металл получил поддержку от последних заявлений Дональда Трампа, который завершает свою первую неделю на посту президента США.

Почему растет цена на золото

Во время торгов в пятницу, 24 января, цены на золото приблизились к пиковому уровню за почти 3 месяца. Кроме того, драгоценный металл на пути к четвертому подряд недельному росту. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Золото получило поддержку благодаря неопределенности вокруг тарифной политики президента США Дональда Трампа и его призывов снизить процентную ставку, что давит на цену доллара. В целом цена золота на спотовом рынке выросла на 0,7% до 2773,57 доллара за унцию.

Ранее стоимость драгоценного металла торговалась на уровне 2777,10 доллара за унцию, что является пиковой ценой с конца октября. Напомним, что 31 октября цена золота достигла рекордных 2790,15 доллара за унцию. Всего за неделю драгоценный металл вырос в цене более чем на 2%. Параллельно фьючерсы на золото подорожали на 0,6% до 2781 доллара.