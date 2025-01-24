Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 24 января, эталонные бренды нефти зафиксировали незначительные изменения. При этом динамика на рынке нефти остается отрицательной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияет политика нового президента США Дональда Трампа. Прежде всего речь идет о планах Трампа увеличить объемы добычи нефти в США. Еще одним фактором влияния на рынке стали призывы политика к Саудовской Аравии и ОПЕК о снижении цен на нефть.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подешевела на 9 центов с начала торгов. Стоимость сырья колеблется на уровне 78,20 доллара за баррель. Американская нефть WTI также подешевела на 9 центов до 74,53 доллара за баррель.

Более того, эталонные бренды нефти фиксируют первый недельный спад за месяц. Напомним, что нефть Brent завершила прошлую неделю с ценой выше 80 долларов за баррель. За эту неделю сорт нефти потерял в цене 3,18%, тогда как американская нефть подешевела на 4,28%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: