Сколько можно получить, если обменять злотые на доллары сегодня

Курс обмена зависит от места, где происходит процедура. Именно поэтому нужно следить за колебаниями в определенном вами учреждении. Ведь на курс может влиять даже время суток.

100 злотых это сколько сейчас долларов?

Если представить, что обмен происходит по курсу НБУ, то за 100 злотых можно получить – 27,74 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

В зависимости от места, сегодня за 100 злотых можно получить:

если ориентироваться на средний банковский курс, 100 злотых сегодня – это примерно 26,74 доллара;

по среднему курсу в обменниках – 27,39 доллара.

Если обменивать через платежные системы, получится:

при обмене через Mastercard, 100 злотых это 24,01 доллара;

Visa – 24,01 доллара.

Сколько можно получить, если обменять 100 злотых на другие валюты?

При ориентации на средний банковский курс, если опираться на данные издания "Минфин", получится, что 100 злотых это:

почти 22,88 евро;

1 160 гривны;

387 китайских юаней;

682 чешских кроны;

19,838 фунта стерлингов.

Какой официальный курс злотого и доллара к гривне?