Скільки можна отримати, якщо обміняти злоті на долари сьогодні

Курс обміну залежить від місця, де відбувається процедура. Саме тому потрібно слідкувати за коливаннями у визначеній вами установі. Адже на курс може впливати навіть час доби.

100 злотих це скільки зараз доларів?

Якщо уявити, що обмін відбувається за курсом НБУ, то за 100 злотих можна отримати – 27,74 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Залежно від місця, сьогодні за 100 злотих можна отримати:

якщо орієнтуватися на середній банківський курс, 100 злотих сьогодні – це приблизно 26,74 долара;

за середнім курсом в обмінниках – 27,39 долара.

Якщо обмінювати через платіжні системи, вийде:

при обміні через Mastercard, 100 злотих це 24,01 долари;

Visa – 24,01 долари.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 100 злотих на інші валюти?

При орієнтації на середній банківський курс, якщо спиратися на дані видання "Мінфін", вийде, що 100 злотих це:

майже 22,88 євро;

1 160 гривні;

387 китайських юанів;

682 чеських крони;

19,838 фунта стерлінгів.

Який офіційний курс злотого та долара до гривні?