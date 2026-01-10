100 злотых это сколько сейчас долларов?

Если представить, что обмен происходит по курсу НБУ, то за 100 злотых можно получить – 27,74 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

В зависимости от места, сегодня за 100 злотых можно получить:

  • если ориентироваться на средний банковский курс, 100 злотых сегодня – это примерно 26,74 доллара;
  • по среднему курсу в обменниках – 27,39 доллара.

Если обменивать через платежные системы, получится:

  • при обмене через Mastercard, 100 злотых это 24,01 доллара;
  • Visa – 24,01 доллара.

Сколько можно получить, если обменять 100 злотых на другие валюты?

При ориентации на средний банковский курс, если опираться на данные издания "Минфин", получится, что 100 злотых это:

  • почти 22,88 евро;
  • 1 160 гривны;
  • 387 китайских юаней;
  • 682 чешских кроны;
  • 19,838 фунта стерлингов.

Какой официальный курс злотого и доллара к гривне?

  • НБУ устанавливает официальный курс. По состоянию на 10 января, 1 доллар – это 42,99 гривны.

  • Также регулятор утвердил и официальный курс польской валюты. Сейчас 1 злотый это – 11,92 гривны.