100 злотых это сколько сейчас долларов?
Если представить, что обмен происходит по курсу НБУ, то за 100 злотых можно получить – 27,74 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
В зависимости от места, сегодня за 100 злотых можно получить:
- если ориентироваться на средний банковский курс, 100 злотых сегодня – это примерно 26,74 доллара;
- по среднему курсу в обменниках – 27,39 доллара.
Если обменивать через платежные системы, получится:
- при обмене через Mastercard, 100 злотых это 24,01 доллара;
- Visa – 24,01 доллара.
Сколько можно получить, если обменять 100 злотых на другие валюты?
При ориентации на средний банковский курс, если опираться на данные издания "Минфин", получится, что 100 злотых это:
- почти 22,88 евро;
- 1 160 гривны;
- 387 китайских юаней;
- 682 чешских кроны;
- 19,838 фунта стерлингов.
Какой официальный курс злотого и доллара к гривне?
НБУ устанавливает официальный курс. По состоянию на 10 января, 1 доллар – это 42,99 гривны.
Также регулятор утвердил и официальный курс польской валюты. Сейчас 1 злотый это – 11,92 гривны.