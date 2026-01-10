100 злотых это сколько сейчас долларов?

Если представить, что обмен происходит по курсу НБУ, то за 100 злотых можно получить – 27,74 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

В зависимости от места, сегодня за 100 злотых можно получить:

если ориентироваться на средний банковский курс, 100 злотых сегодня – это примерно 26,74 доллара;

по среднему курсу в обменниках – 27,39 доллара.

Если обменивать через платежные системы, получится:

при обмене через Mastercard, 100 злотых это 24,01 доллара;

Visa – 24,01 доллара.

Сколько можно получить, если обменять 100 злотых на другие валюты?

При ориентации на средний банковский курс, если опираться на данные издания "Минфин", получится, что 100 злотых это:

почти 22,88 евро;

1 160 гривны;

387 китайских юаней;

682 чешских кроны;

19,838 фунта стерлингов.

Какой официальный курс злотого и доллара к гривне?