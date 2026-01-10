100 злотих це скільки зараз доларів?
Якщо уявити, що обмін відбувається за курсом НБУ, то за 100 злотих можна отримати – 27,74 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
Залежно від місця, сьогодні за 100 злотих можна отримати:
- якщо орієнтуватися на середній банківський курс, 100 злотих сьогодні – це приблизно 26,74 долара;
- за середнім курсом в обмінниках – 27,39 долара.
Якщо обмінювати через платіжні системи, вийде:
- при обміні через Mastercard, 100 злотих це 24,01 долари;
- Visa – 24,01 долари.
Скільки можна отримати, якщо обміняти 100 злотих на інші валюти?
При орієнтації на середній банківський курс, якщо спиратися на дані видання "Мінфін", вийде, що 100 злотих це:
- майже 22,88 євро;
- 1 160 гривні;
- 387 китайських юанів;
- 682 чеських крони;
- 19,838 фунта стерлінгів.
Який офіційний курс злотого та долара до гривні?
НБУ встановлює офіційний курс. Станом на 10 січня, 1 долар – це 42,99 гривні.
Також регулятор затвердив і офіційний курс польської валюти. Наразі 1 злотий це – 11,92 гривні.