100 злотих це скільки зараз доларів?

Якщо уявити, що обмін відбувається за курсом НБУ, то за 100 злотих можна отримати – 27,74 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Залежно від місця, сьогодні за 100 злотих можна отримати:

  • якщо орієнтуватися на середній банківський курс, 100 злотих сьогодні – це приблизно 26,74 долара;
  • за середнім курсом в обмінниках – 27,39 долара.

Якщо обмінювати через платіжні системи, вийде:

  • при обміні через Mastercard, 100 злотих це 24,01 долари;
  • Visa – 24,01 долари.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 100 злотих на інші валюти?

При орієнтації на середній банківський курс, якщо спиратися на дані видання "Мінфін", вийде, що 100 злотих це:

  • майже 22,88 євро;
  • 1 160 гривні;
  • 387 китайських юанів;
  • 682 чеських крони;
  • 19,838 фунта стерлінгів.

Який офіційний курс злотого та долара до гривні?

  • НБУ встановлює офіційний курс. Станом на 10 січня, 1 долар – це 42,99 гривні.

  • Також регулятор затвердив і офіційний курс польської валюти. Наразі 1 злотий це – 11,92 гривні.