100 злотих це скільки зараз доларів?

Якщо уявити, що обмін відбувається за курсом НБУ, то за 100 злотих можна отримати – 27,74 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Читайте також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту та якою буде ситуація на ринку

Залежно від місця, сьогодні за 100 злотих можна отримати:

якщо орієнтуватися на середній банківський курс, 100 злотих сьогодні – це приблизно 26,74 долара;

за середнім курсом в обмінниках – 27,39 долара.

Якщо обмінювати через платіжні системи, вийде:

при обміні через Mastercard, 100 злотих це 24,01 долари;

Visa – 24,01 долари.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 100 злотих на інші валюти?

При орієнтації на середній банківський курс, якщо спиратися на дані видання "Мінфін", вийде, що 100 злотих це:

майже 22,88 євро;

1 160 гривні;

387 китайських юанів;

682 чеських крони;

19,838 фунта стерлінгів.

Який офіційний курс злотого та долара до гривні?