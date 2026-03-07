"Выходной" курс: во сколько обойдется покупка и продажа валюты

Валютные рынки реагируют на обострение конфликта на Ближнем Востоке. В частности на фоне ситуации доллар укрепляется, а евро ослабевает .

В то же время эксперты говорят, что ситуация непредсказуема и на украинском рынке. Сейчас продолжается девальвация. Однако ситуацию контролирует Нацбанк в рамках режима управляемой гибкости.