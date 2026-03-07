7 марта, 10:48
"Выходной" курс: во сколько обойдется покупка и продажа валюты
На утро субботы, 7 марта, официальный курс доллара от НБУ составляет 43,80 гривны, евро – 50,90 гривны. Однако в обменниках доллар можно купить по 43,43 гривны.
Какой курс валют в банках?
- Как сообщает "Минфин", по состоянию на утро 7 марта покупка доллара в банках стоит в среднем стоит 43,43 гривны (-7 копеек), а продажа – 44,01 гривны (-1 копейка).
- Относительно евро. Покупка обойдется в 50,35 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,19 (+4 копейки).
Какова стоимость валют на черном рынке?
- Покупка доллара в среднем стоит по 43,90 гривны, а продажа – 44,20 гривны.
- В то же время покупка евро проходит по 51,06 гривны и продажа – по 51,30 гривны.
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары в обменниках покупают по 43,23 гривны (-33 копейки), а продают – по 44 гривны.
- Евро покупают по 50,56 гривны (-67 копеек) и продают по 51,43 гривны (+33 копейки).
Что еще известно о курсе валют и что будет с гривной?
Валютные рынки реагируют на обострение конфликта на Ближнем Востоке. В частности на фоне ситуации доллар укрепляется, а евро ослабевает.
В то же время эксперты говорят, что ситуация непредсказуема и на украинском рынке. Сейчас продолжается девальвация. Однако ситуацию контролирует Нацбанк в рамках режима управляемой гибкости.