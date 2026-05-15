Снизили ли обменники цену валюты после удешевления доллара

В пятницу, 15 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 43,95 гривны, а евро – 51,43 гривны. В конце недели цены в банках и обменниках для граждан также несколько изменились.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 15 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (без изменений), а продажа по 44,19 гривны (без изменений).

Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,80 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,94 гривны (+4 копейки), а продажа – по 43,93 гривны (-2 копейки).

Зато покупка евро проходит по 51,50 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,67 гривны (-11 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,51 гривне (+9 копеек), а продают – по 43,89 гривны (без изменений).

Евро покупают по 51,33 гривны (-7 копеек), а продают – по 51,80 гривны (-5 копеек).

Кто контролирует курс валюты?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что стабильность курса доллара в Украине прежде всего зависит от стратегии Нацбанка.

Именно режим "управляемой гибкости" делает невозможным резкие скачки показателей, ведь интервенции государственного регулятора выравнивают спрос и предложение на рынке валюты.

Кроме того, существенное влияние имеет монетарная политика, в частности по учетной ставке. Нацбанк поддерживает гривну с помощью повышения привлекательности депозитов в национальной валюте.