Обменники могут "играться" с курсом: какими будут доллар и евро в начале мая

В начале мая рынок будет оставаться под влиянием политики Нацбанка. Именно действия регулятора, в частности валютные интервенции, должны не допустить резких курсовых колебаний.

Какой будет ситуация в начале мая?

Мировые цены на топливо, как ключевой ориентир для украинских импортеров, могут оставаться весомым фактором давления. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Доподлинно неизвестно, как долго продлится напряжение на Ближнем Востоке и какой будет стоимость топлива. Ввиду этого, банкир предположил следующую ситуацию на межбанке:

спрос будет превышать предложение на 10 – 15% (хотя обычно в апреле – мае рынок более сбалансированный, а разрыв не превышает 5 – 7%);

поэтому Нацбанк активнее применять валютные интервенции, объем которых может достичь 800 – 900 миллионов долларов.

В то же время наличный рынок будет оставаться более сбалансированным по соотношению спроса и предложения. Курсы для украинцев будут формировать с ориентиром на межбанк, но с учетом маржи.

Но это не исключает ситуативных колебаний: обменники могут "разыгрывать" ажиотаж, повышая курсы продажи. Если же оснований для этого не будет хватать, они могут занижать курс покупки.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В этом контексте стоит подчеркнуть: пока отсутствуют какие-либо признаки дефицита валюты, чрезмерный спрос ощутимый, а затем – очередей у обменников не будем наблюдать.

Итак, в течение недели 4 – 10 мая цена доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, без особых оснований для стремительного подорожания или удешевления.

Каким будет курс евро в Украине?



Курс евро для украинцев традиционно будет зависеть от динамики пар евро-доллар и гривна-доллар, поэтому на него и в дальнейшем будет влиять ситуация на Ближнем Востоке.

Период относительной стабилизации, то есть "вялого перемирия", может несколько выровнять соотношение мировых валют. Основные котировки евро к доллару ожидают в пределах 1,16 – 1,18.

По предварительному прогнозу, ожидаемая амплитуда стоимости евро в начале мая в Украине составит 50,5 – 52,5 гривны.

Однако угадать сценарий достаточно трудно: риски военного обострения, что почти "автоматом" укрепит доллар, остаются актуальными,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, в комментарии 24 Каналу политический консультант Александр Антонюк предположил, что Дональд Трамп надеялся закончить военную операцию на Ближнем Востоке значительно раньше, сбросив режим в Иране. Однако теперь возникла угроза повторить "историю с Афганистаном", которая длилась аж 20 лет.

Характеристики рынка с 4 по 10 мая: