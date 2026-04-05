Курс валют: какая ситуация в обменниках накануне праздников
На понедельник, 6 апреля, НБУ установил курс доллара на уровне 43,65 гривны, а евро – 50,31 гривны. В то же время в воскресенье, 5 апреля, цены в обменниках и банках несколько отличаются.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,50 гривны (+3 копейки), а продажа по 44 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 50,20 гривны (без изменений), а продажа – по 50,95 гривны (+5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,65 гривны (-8 копеек), а продажа – по 43,69 гривны (-6 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,52 гривны (-3 копейки), а продажа – по 50,75 гривны (-2 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,85 гривны (-11 копеек), а продают – по 43,65 гривны (-18 копеек).
- Евро покупают по 50,13 гривны (без изменений), а продают – по 50,80 гривны (-5 копеек).
Что будет с курсом перед Пасхой?
В комментарии для 24 Канала Тарас Лесовой рассказал, что Нацбанку пришлось несколько увеличить объемы валютных интервенций. В частности украинский рынок остается чувствительным из-за событий на Ближнем Востоке и приближения Пасхи. Приближение праздника часто влияет на финансовое положение украинцев и стимулирует часть из них продавать валютные сбережения.
В то же время эксперт добавил, что ажиотажа на рынке нет. Но из-за "праздничного" периода предложение может преобладать спрос. Так, некоторые обменники воспользуются этим и попытаются уменьшить цену на покупку доллара до 43,5 – 43,75 гривны.
В частности Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала, рассказал, что в апреле возможны несколько вариантов развития относительно валютного рынка. Один из них – нынешний, когда ситуация значительно не изменится. Однако есть еще 3 сценария, которые связаны с геополитикой и ситуацией в Иране. Например, если война быстро закончится, а США победят – доллар укрепится, евро начнет терять позиции.