Курс валют: какая ситуация в обменниках накануне праздников

В комментарии для 24 Канала Тарас Лесовой рассказал, что Нацбанку пришлось несколько увеличить объемы валютных интервенций. В частности украинский рынок остается чувствительным из-за событий на Ближнем Востоке и приближения Пасхи. Приближение праздника часто влияет на финансовое положение украинцев и стимулирует часть из них продавать валютные сбережения.

В то же время эксперт добавил, что ажиотажа на рынке нет. Но из-за "праздничного" периода предложение может преобладать спрос. Так, некоторые обменники воспользуются этим и попытаются уменьшить цену на покупку доллара до 43,5 – 43,75 гривны.