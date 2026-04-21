Цены в обменниках бьют рекорды: какой курс евро и доллара в Украине

Во вторник, 21 апреля, официальный курс доллара составляет 44,10 гривны, а евро – 51,89 гривны. Несмотря на это, обменники также переписали цены, поэтому обмен валют для украинцев стал дороже.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 21 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,90 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,40 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44 гривны (+7 копеек), а продажа – по 44,17 гривны (+15 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,51 гривне (-3 копейки), а продают – по 44,12 гривны (-1 копейка).

Что происходит с курсом валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что пока отсутствуют серьезные предпосылки для существенных изменений курса, поэтому резких колебаний в ближайшей перспективе не ожидают.

Правда, этой неделе (20 – 26 апреля) цена доллара в Украине на наличном рынке будет меняться в пределах 43,5 – 44,5 гривны.

В свою очередь поведение евро становится все сложнее прогнозировать из-за "турбулентности" в мире. Европа зависима от энергоресурсов, поэтому в случае обострений ее валюта ослабевает, в частности на фоне ускорения инфляции.