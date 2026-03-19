Действительно ли доллар дешевеет: какой курс для украинцев предлагают обменники

В четверг, 19 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,89 гривны, а евро – 50,52 гривны. Впрочем, для обмена валюты банки и обменники устанавливают отдельные курсы для населения.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 19 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,25 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,23 гривны (+5 копеек), а продажа – по 44,30 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,71 гривне (-2 копейки), а продают – по 44,45 гривны (+4 копейки).

Что может спасти гривну от обесценивания?

В марте украинская валюта находится под давлением и ослабляется, хоть и в контролируемом Нацбанком режиме.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что улучшить ситуацию мог бы кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Однако поскольку предоставление займа пока заблокировано Венгрией, последствия задержки поступления средств могут стать заметными в Украине уже через месяц.

К слову, три европейские страны не участвуют в финансировании проекта – Словакия, Венгрия и Чехия.