Последние изменения на рынке

По состоянию на вторник, 14 февраля 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,37% к 102,96, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,87 – 103,26.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,68, по данным CNBC.

Доллар ослаб накануне новых данных об инфляции в США, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая монетарная политика американского центрального банка. По сравнению с максимумом за 20 лет, зафиксированным в сентябре 2022 года, на этот момент доллар потерял 10%, сообщает CNBC.

Следует учитывать! Недавно американский регулятор заявил, что он может повысить ставку выше 5%. Напомним, что сейчас этот показатель составляет 4,5% – 4,75%, что является пиковым уровнем с 2007 года, пишет Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы экспертов на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.

Динамика других валют

Евро продолжает укреплять позиции на фоне новых данных о ситуации на рынке труда. Новые цифры подчеркнули устойчивость рынка по всему региону. Похожую динамику продемонстрировал и британский фунт, информирует Reuters.

Что касается японской иены, то эта валюта усилила свои позиции на валютном рынке. Этому способствовало назначение нового главы центрального банка страны.