Останні зміни на ринку

Станом на вівторок, 14 лютого 2023 року, Індекс долара США втратив 0,37% до 102,96, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,87 – 103,26.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,68, за даними CNBC.

Долар ослаб напередодні нових даних про інфляцію у США, оскільки від цього буде залежати подальша монетарна політика американського центрального банку. Порівняно з максимумом за 20 років, який зафіксували у вересні 2022 року, на цю мить долар втратив 10%, повідомляє CNBC.

Варто враховувати! Нещодавно американський регулятор заявив, що він може підвищити ставку вище 5%. Нагадаємо, що наразі цей показник становить 4,5% – 4,75%, що є піковим рівнем з 2007 року, пише видання Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози експертів на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.

Динаміка інших валют

Євро продовжує зміцнювати позиції на тлі нових даних про ситуацію на ринку праці. Нові цифри підкреслили стійкість ринку у всьому регіоні. Схожу динаміку продемонстрував й британський фунт, інформує Reuters.

Щодо японської єни, то ця валюта посилила свої позиції на валютному ринку. Цьому сприяло призначення нового очільника центрального банку країни.