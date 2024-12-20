Валюта Ирана, сотрудничающего с Кремлем, обвалилась до нового исторического минимума

Национальная валюта Ирана обновила исторический минимум на рынке. На динамику денежной единицы влияет энергетический кризис в стране.

Иранский риал обвалился до нового исторического минимума

Иранский риал на этой неделе обвалился до нового исторического минимума. Это реакция валюты на обострение энергетического кризиса в стране. Ситуацию осложняют суровые зимние условия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Стоит внимания Должны покупать больше нефти и газа: почему Трамп угрожает ЕС

Власти Ирана даже приказали в среду, 18 декабря, закрыть школы, университеты и государственные учреждения. Дело в том, что энергетический сектор страны не готов к сезонным всплескам. Поэтому, Иран сталкивается с постоянными отключениями электроэнергии и дефицитом газа. Это последствия международной санкционной политики и недостаточного инвестирования в сектор.

К теме! Международное сообщество ввело санкции против Ирана из-за его ядерной программы, а также ее стремительное развитие. На сегодня страна обогащает уран на уровне, которого почти достаточно для создания ядерного оружия.

В результате валюта обвалилась до 777 000 риалов за 1 доллар. Об этом сообщили местные трейдеры. Центральный банк Ирана пытается спасти ситуацию. Регулятор вышел на рынок с дополнительными 220 миллиона долларов, но это не слишком помогло.