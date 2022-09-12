В общем цена биткоина пересекла отметку в 22 тысячи долларов, поскольку цифровая монета продолжает недельный рост накануне обнародования новых данных по инфляции в США. Таким образом, криптовалюта приблизилась к максимуму почти за месяц.

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Еще один фактор влияния – долгожданное обновление сети Ethereum. Напомним, на сегодняшний день Ethereum является второй по популярности монетой на рынке криптовалют.

Ситуация с биткоином на рынке

Биткоин в воскресенье, 11 сентября, пересек отметку на уровне 22 тысячи долларов. Стоимость монеты достигла 22 341 доллар за монету по состоянию на вечер воскресенья. После этого криптовалюта немного подешевела. В частности, на утренних торгах цена биткоина колебалась на уровне 22 203 долларов за штуку.

В целом после падения биткоина ниже 19 тысяч долларов 7 сентября 2022 года, что было самым низким уровнем с середины июня, криптовалюта укрепила свои позиции на рынке примерно на 17%.

Интересно! Еще один обвал биткоина был зафиксирован в конце августа этого года. Тогда цифровая монета стоила менее 20 тысяч долларов за штуку, поскольку рынок отреагировал на ожидания дальнейшего усиления монетарной политики центробанка США.

Эта динамика, в частности, есть следствием удачной на прошлой неделе для американских акций. Дело в том, что биткоин достаточно крепко связан с рынками ценных бумаг. В том числе речь идет о Nasdaq. Так что часто, когда растет этот технологический индекс, дорожает и биткоин.

Криптоинвесторы с нетерпением ждут августовского отчета об индексе потребительских цен, который планируется опубликовать во вторник, чтобы понять текущую ситуацию с инфляцией в США. Эти данные могут подсказать им дальнейшую политику Федерального резерва США, который в последние месяцы поднимает базовую ставку, чтобы унять рекордную в стране инфляцию.

Кроме того, многие ожидают, что на следующей неделе Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, являющуюся еще одним темным облаком, нависшим на рынке криптовалют. Соучредитель компании Nexo Антони Тренчев прокомментировал актуальную ситуацию следующим образом:

На этой неделе криптовалюта столкнулась с необычным двойным ударом: данные об инфляции в США и долгожданное и часто отложенное слияние Ethereum. Задержите дыхание, чтобы прокатиться на американских горках.

К моменту создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 22 153 долларов за монету. В то время как рыночная стоимость криптовалют 424,07 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

Максимально эта цифровая монета обошлась почти в 69 тысяч долларов, которую зафиксировали в ноябре 2021 года. В то время как общая капитализация рынка криптовалют достигла 1,07 триллиона долларов. С начала дня этот показатель вырос на 1,09% согласно данным CoinMarketCap.